Непрерывная массированная атака 27 августа: Жданов раскрыл план Путина и предупредил об опасности

Олег Жданов / © ТСН

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В ночь на 27 августа Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар. Армия РФ атаковала всю ночь и продлила в течение всего дня разными типами вооружения: противокорабельными ракетами «Оникс», баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23, а также более 250 ударными БПЛА.

Пока в Украине приходят в себя от обстрела, западные СМИ предупреждают, что Путин готовится усилить баллистические атаки, в том числе по инфраструктуре в Киеве. Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua рассказал, чем была особая атака, куда целился враг и чего ждать в ближайшее время.

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Война в Украине: Россия распределила удар по нескольким регионам

По словам Олега Жданова, на этот раз российские войска не сосредоточили атаку на одном отдельном регионе, а распределили ее по разным направлениям.

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«Особенность в том, что они решили не сосредотачивать удар на одном отдельном регионе, а более-менее его распределить, чтобы накрыть как можно больше регионов Украины», — пояснил он.

По мнению эксперта, таким образом, Россия пытается показать, что может контролировать большую часть украинской территории.

По словам Олега Жданова, в целом тактика противника была привычной, однако в этот раз Россия одновременно применила разные типы вооружения.

«А так, в принципе, все как обычно. Единственное, что в этот раз они такого сделали гремучую смесь и смешали и дроны, и ракеты, и все одновременно», — сказал военный эксперт.

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Он также отметил, что атака дронами не прекратилась после основного удара.

«Ну, а дроны, вы видите, продолжаются до сих пор. Они небольшими такими порциями по несколько дронов, и я так понимаю, будут кошмарить нас целый день», — заявил Жданов.

Ракетный удар по Украине: в Киеве хотят создать хаос

По словам эксперта, подобная ситуация уже повторялась в ходе предварительных атак. Он напомнил, что два-три налета назад Киев также переживал длительный период воздушных тревог.

«Была такая же ситуация, когда Киев там был пять часов без тревоги в сутки. Ну вот они, скорее всего, с нами хотят повторить то же самое», — говорит он.

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Олег Жданов обратил внимание на последствия такой тактики для столицы: люди прячутся в метро, возникает транспортный коллапс, а город фактически парализован в плане работы.

«Ну, а они пытаются целить по торговым центрам, пытаясь выбить у нас или сломать у нас систему поставок товаров бытового потребления и продовольствия, чтобы создать хаос общественный», — говорит Олег Жданов.

Может ли Россия усилить баллистические удары

Комментируя сообщения западных СМИ о том, что Россия вроде бы готовится к эскалации и планирует усилить баллистические удары по Киеву, другим городам и инфраструктуре, Жданов заявил, что возможности РФ не столь изменились, как это может представляться в информационном пространстве.

«Ну, они, как говорят, у „страха глаза большие“, поэтому западные издания и некоторые наши издания, к сожалению, они действительно пишут, что здесь сейчас может быть апокалипсис», — сказал он.

По словам эксперта, если сравнить нынешние возможности России с теми, которые она демонстрировала раньше, принципиальной разницы нет.

«Но я скажу, что фактически, если собрать в кучу те возможности, которые продемонстрировала Россия сегодня, они не очень отличаются от тех возможностей, которые они демонстрировали вчера. А это значит, что завтра плюс 100 ракет у них не появится», — считает Олег Жданов.

В то же время, он пояснил, что Россия может сосредоточивать удары на отдельных городах и регионах.

«Когда они сосредотачивают огонь на одном, допустим, в Киеве или на Днепре и области, тогда, да, это можно назвать массовым ударом. Там может быть до 20 ракет, и последние раза там было 6 и 8 ракет», — говорит эксперт.

По его словам, речь идет о коротком групповом ударе в одном месте, тогда как возможность одновременно запустить сто ракет по одному району он считает маловероятной.

«Да, это они, к сожалению, могут. А так, чтобы там 100 ракет запустить в одном месте, я думаю, что вряд ли у России такое количество», — считает Олег Жданов.

Он также считает, что в информационном пространстве масштабы угрозы могут преувеличиваться.

«Вместо того, чтобы разъяснить населению, что делать и как реагировать, они все равно… Когда читаешь документы, допустим, те же разведсообщества Соединенных Штатов, то они пишут, что да, влияние есть на инфраструктуру Украины, но оно не критично», — сказал эксперт.

По словам Олега Жданова, дополнительные средства ПВО и ракеты для них могли бы снизить это влияние.

«Если добавить Украине там средств ПВО и ракет, то тогда влияние будет вообще минимальным на нашу инфраструктуру», — говорит он.

Эксперт добавил, что оценки разведсообществ отличаются от того, как ситуацию представляют отдельные информационные ресурсы.

«А средства информации почему-то умножают на 10 и потом это подает в пространство информационное», — сказал Олег Жданов.

Когда РФ может нанести следующий удар по Украине

По словам Олега Жданова, Россия может продолжать обстреливать Украину в течение определенного периода, поскольку имеет запасы ракет. В то же время по «Искандерам» эксперт отметил, что их не так много. Относительно «Калибров» Жданов объяснил, что проблема заключается не только в наличии самих ракет.

«У них много „Калибров“, но пусковых нет. Мы выбили и им теперь надо перегонять с других флотов, а в Черное море не пускают. Потому это для них проблема. „Калибры“ есть, но пускать их нечем», — говорит эксперт.

Относительно «Ониксов», по его словам, запас в России гораздо больше.

«Ониксы, тоже 450 ракет у них в запасе. Но нет пусковых, очень мало пусковых, которые могут использовать эту ракету. Это для них проблема», — говорит Олег Жданов.

По его мнению, Россия может организовать ограниченное количество массированных комбинированных ударов.

«Поэтому они, как мы говорили, таких три, может, четыре таких удара они могут организовать на сегодняшний день. И это на четыре должно быть вряд ли, — сказал Жданов.

В то же время, отдельные ракетные удары, по его словам, могут происходить чаще.

«Три удара групповых, массированных, комбинированных они могут совершить в месяц», — отметил он.

Россия быстро наращивает производство реактивных дронов

Отдельно Жданов назвал проблемой то, как быстро Россия ставит на поток производство реактивных дронов.

«Единственное, что нам очень плохо, это то, что видите, как они быстро ставят на поток производство тех же реактивных дронов», — сказал эксперт.

По его словам, именно такими дронами сегодня долго шла атака.

«И, к сожалению, эта же атака идет сутореактивными дронами. И они их пускают что-то со вчерашнего вечера. В этом смысле, да, нам плохо», — говорит Олег Жданов.

Почему дроны легко кружат над Киевом

Военный эксперт говорит, что реактивные беспилотники могут находиться под непосредственным управлением операторов.

«Кстати, эти реактивные, насколько я знаю, они под прямым управлением операторов. То есть ретрансляторы работают и они не просто так кружатся», — пояснил он.

Олег Жданов предположил, что это может быть способ создания паники среди гражданского населения.

«Это не запрограммированное кружение. Это, скорее всего, операторы для создания паники и хаоса местного населения. Военные понимают, а гражданские люди пугаются такой ситуации», — сказал эксперт.

По его словам, дроны могут кружить до тех пор, пока имеют топливо, а затем направляются на определенную цель.

В то же время, он говорит, что украинским силам может быть сложно сбивать такие беспилотники.

«Я так понимаю, что особенно сбивать нечем. Сегодня утром наша авиация гонялась за ними в пригороде Киева, писали телеграмм-каналы. А сейчас над Киевом иногда работает ПВО, но не так активно, чтобы ее сбивать», — говорит военный эксперт.

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