Неприемлемые решения: Украина отреагировала на нововведения ЕС по агропродукции

В Словакии, которая была среди стран, ограничивавшихся от украинского зерна в одностороннем порядке, между тем настаивают: оно вредно и буквально.

Оставить зерновой коридор – открытым. Все участники Черноморской зерновой инициативы сегодня будут думать, как ее продлить и обеспечить дальнейший выход украинских судов с зерном в международные территориальные воды и экспорт продукции. Договоренность действовавшая до 18 мая, Россия грозилась не продлевать ее, а о попытках найти компромисс сегодня, узнало агентство "Ройтерз" от неназванного украинского чиновника. Надеется, сказал, на результаты. Тем временем в пять государств ЕС экспорт зерна уже невозможен, отмечает корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко для ТСН.

Это пять соседних с Украиной государств, чья власть жаловалась на обвал цен на собственные агротовары, спровоцированное, как объясняли в их столицах, засильем продукции украинской. Но теперь односторонние запреты – сменились общим регулированием из Брюсселя: Еврокомиссия внедрила свое, пойдя на компромисс с восточными странами ЕС.

Решение Еврокомиссии, обнародованное накануне — результат компромисса с соседними с Украиной государствами, которые боролись с ее зерном и другой агропродукцией в одностороннем порядке. Четыре из пяти стран – вопреки правилам Евросоюза – прекратили ее пускать, жалуясь на обвал цен на собственные агротовары.

Снять односторонние запреты согласились в обмен на финансовую помощь своим фермерам – Еврокомиссия обещала сто миллионов евро, также на импортный бан уже на уровне ЕС. Со вчерашнего дня и до 5 июня решением Еврокомиссии ввоз украинской пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника не въездны во все страны граничащих с Украиной: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию, Словакию. Транзит – разрешен. И в Еврокомиссии обещают меры, чтобы облегчить путь этих товаров вглубь ЕС и за пределы объединения тоже.

Выражают и готовность продлить запрет на ввоз в страны пограничные, если исключительная ситуация, говорится в решении исполнительного органа ЕС, будет продолжаться. Польша раньше хотела видеть запрет действующим до конца года, а еще больше товаров в черных списках: перечень хотела пополнить молочкой, яйцами, мясом, медом. Впрочем, Еврокомиссия сначала будет исследовать их реальное влияние на местные рынки.

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В Словакии, которая была среди стран, ограничивавшихся от украинского зерна в одностороннем порядке, между тем настаивают: оно вредно и буквально. Тест в еще одной датской лаборатории подтвердил содержание в нем пестицидов, запрещенных в ЕС, сообщил накануне профильный министр. Теперь ждут, когда владелец определится, как партию зерна уничтожить. Запреты — руководство Украины не считает приемлемыми ни с правовой точки зрения, ни солидарности, которую декларируют в ЕС, надеются на пересмотр решения.

Сегодня будут прилагать усилия и к тому, чтобы украинскому зерну оставался открытым и морской путь. Черноморская зерновая инициатива действует до 18 мая, и Россия давала понять, что может не продлить, пока не будут выполнены условия экспорта ее собственной агропродукции и удобрений. О попытках найти компромисс узнало агентство "Рейтер" от неназванного украинского чиновника. Изданию сказал, что надеется на результативность переговоров.

Напомним, Евросоюз уже работает над 11-м пакетом экономических ограничений против страны-агрессора. Хотят запретить транзит отдельных товаров через Россию.

По данным издания "Блумберг", ключевая цель очередных ограничений — позакрывать лазейки обхода уже существующих санкций, чтобы Кремль, в частности, не смог получить технологии для вооружений. Но обсуждаются и запреты на транзит многих товаров через территорию России и меры против судов, отключающих навигационные системы.

Также отдельные страны готовят собственные пакеты санкций против Кремля, включающие ограничения в отношении похищенных украинских детей и российской оборонной промышленности. Окончательный список должен быть опубликован в конце этого месяца на встрече представителей G7.

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