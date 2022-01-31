Непривитые работники – на выход: хватит ли персонала в разгар новой волны COVID-19

По статистике, на сегодняшний день 90% работников медицинских учреждений получили по крайней мере одну прививку.

С сегодняшнего дня, 31 января, вступил в силу приказ Министерства здравоохранения, предусматривающий отстранение от работы без сохранения зарплаты непривитых коммунальщиков, чиновников и медиков. Между тем, известно, что 10% работников медицинских учреждений так и не прошли вакцинацию.

Хватит ли персонала из-за отстранения в разгар новой волны пандемии – об этом в сюжете ТСН.19:30.

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С сегодняшнего дня все антивакцинаторы, работающие в медицинских учреждениях, должны покинуть место работы. Однако на большинство медиков — противников вакцинации все-таки повлияла перспектива остаться без платы. Например, Мирослава из волынской деревни, которая 10 лет работает на "скорой", еще вчера была категорична, но из-за введенного закона женщина сделала прививку.

По статистике, на сегодняшний день 90% работников медицинских учреждений получили по крайней мере одну прививку. Остальные должны быть отстранены, если на то нет уважительных причин.

Отмечается, не будут отстранять тех медицинских работников, которые недавно переболели коронавирусом или имеют медицинские противопоказания к вакцинации от коронавируса. Такую информацию работник работодателю должен предоставить неустно, а именно в письменном виде.

Среди аутсайдеров – медицинские учреждения Черниговской, Кировоградской областей, а также Киев. Национальный институт рака почти полторы тысячи работников. Из них только 3 врача непривитых, 95% медсестер прошли вакцинацию, а вот, например, в экономическом отделе было сопротивление, говорит главврач.

С сегодня непривитых коммунальщиков, чиновников и медиков отстранят от работы

Однако пробелы по вакцинации есть не только в бухгалтерии, не согласны прививаться электричества, охранники, компьютерщики. Так, в медучреждении 50% хозяйственного персонала остаются непривитыми. Всех их с февраля придется отстранить. Главный врач Института рака рассказывает, что на тех людей, которые остаются работать, будет двойная нагрузка. А также в заведении будут вынуждены платить премии за отстраненных.

Между тем юристы говорят, что выиграть дела непривитым работникам вряд ли удастся. Первая волна отстранений была в ноябре и касалась учителей. За это время несколько десятков педагогов обжаловали в суде свое право вернуться на работу. Однако Верховный Суд разъяснил: коллективная угроза здоровью важнее права на труд.

Так или иначе на сегодняшний день из медицинских учреждений должно уйти 10% персонала. И это происходит на фоне новой волны коронавируса. В Минздраве уверяют, что отстранение работников не должно повлечь за собой коллапс или перерыв в предоставлении медицинских услуг — в каждом заведении здравоохранения есть определенный резерв.

Напомним, что в Украине вакцинация от коронавируса уже обязательна для работников центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций и для педагогов. А также прививки должны быть у работников стратегически важных объектов.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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Авторы: Ирина Маркевич Татьяна Хомич Виктор Макаревич и Андрей Романок.