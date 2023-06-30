Неприятный сюрприз от супруги: Павелко пока остается в СИЗО

Сегодня рассмотрение дела было отложено. Поэтому Андрей Павелко будет сидеть в СИЗО еще не менее недели.
Отстраненный президент УАФ Андрей Павелко остается во львовском СИЗО и проведет там минимум неделю
Об этом передает ТСН.
Причина сегодняшних проблем футбольного функционера – его жена Екатерина. Вчера она наняла нового адвоката. Он сегодня должен защищать Павелка в Апелляционном суде Львова и быть четвертым защитником, но вместо себя отправил ходатайство о переносе судебного заседания. Следовательно, рассмотрение дела отложили, потому что новый адвокат должен с ним ознакомиться. Поэтому Андрей Павелко будет сидеть в СИЗО еще не менее недели.
"Дело следует отложить, чтобы не нарушать право подозреваемого на защиту. Есть три адвоката, может быть пять. Но не больше. Так говорит закон. Поэтому рассмотрение дела откладываем", — говорит судья Львовского апелляционного суда Игорь Галапац.
Поддержать Павелко на заседание суда пришли такие "ветераны" футбола, как Игорь Беланов, Алексей Михайличенко, Олег Протасов, Анатолий Демьяненко.
Дело Павелко: что известно
Напомним, 16 июня решением судьи Шевченковского районного суда города Львова Андрея Павелко отправили в СИЗО на 60 суток. Он подозревается в завладении деньгами при строительстве завода по изготовлению искусственных полей.
Ущерб, нанесенный футбольными коррупционерами бюджета Украины и международным организациям (УЕФА и ФИФА), эксперты и следствие оценивают примерно в полмиллиарда гривен.
В конце октября 2022 года в доме президента УАФ Андрея Павелко прошли обыски. К журналистам ТСН попали видео следственных действий. На кадрах видно, с каким размахом живет футбольный функционер.
В конце ноября суд арестовал президента УАФ, но за него внесли залог.
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