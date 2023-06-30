Неприятный сюрприз от супруги: Павелко пока остается в СИЗО

Сегодня рассмотрение дела было отложено. Поэтому Андрей Павелко будет сидеть в СИЗО еще не менее недели.

Отстраненный президент УАФ Андрей Павелко остается во львовском СИЗО и проведет там минимум неделю

Об этом передает ТСН.

Причина сегодняшних проблем футбольного функционера – его жена Екатерина. Вчера она наняла нового адвоката. Он сегодня должен защищать Павелка в Апелляционном суде Львова и быть четвертым защитником, но вместо себя отправил ходатайство о переносе судебного заседания. Следовательно, рассмотрение дела отложили, потому что новый адвокат должен с ним ознакомиться. Поэтому Андрей Павелко будет сидеть в СИЗО еще не менее недели.

Фото: ТСН.ua

"Дело следует отложить, чтобы не нарушать право подозреваемого на защиту. Есть три адвоката, может быть пять. Но не больше. Так говорит закон. Поэтому рассмотрение дела откладываем", — говорит судья Львовского апелляционного суда Игорь Галапац.

Фото: ТСН.ua

Поддержать Павелко на заседание суда пришли такие "ветераны" футбола, как Игорь Беланов, Алексей Михайличенко, Олег Протасов, Анатолий Демьяненко.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Дело Павелко: что известно

Напомним, 16 июня решением судьи Шевченковского районного суда города Львова Андрея Павелко отправили в СИЗО на 60 суток. Он подозревается в завладении деньгами при строительстве завода по изготовлению искусственных полей.

Ущерб, нанесенный футбольными коррупционерами бюджета Украины и международным организациям (УЕФА и ФИФА), эксперты и следствие оценивают примерно в полмиллиарда гривен.

В конце октября 2022 года в доме президента УАФ Андрея Павелко прошли обыски. К журналистам ТСН попали видео следственных действий. На кадрах видно, с каким размахом живет футбольный функционер.

В конце ноября суд арестовал президента УАФ, но за него внесли залог.

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