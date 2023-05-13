Непростая служба: как собаки во время войны спасают живых и находят мертвых

Во время полномасштабной войны служебные собаки играют немаловажную роль в помощи с охраной военных баз, поиске мин и людей под завалами, инспектировании улиц. Служебные собаки находят на местах трагедии доказательства военных преступлений российских оккупантов.

Обо всей специфике работы четырехлапых — в сюжете ТСН.ua.

Инспектор-кинолог Екатерина знакомит со своей командой. Бельгийские овчарки – малинуа. Все они – копы из Киевщины. Четырехлетний Бентли, например, специализируется на поиске взрывчатых веществ, патронов и оружия.

"В свое время, когда освободили Ирпень от оккупации, очень много было разбросано снарядов, были разбросаны тротиловые шашки, и люди их собирали, хранили. Некоторые пытались вывезти. Но когда Бентли на блокпосту — опасный груз скрыть невозможно", — говорит женщина.

Ванда выходит на след и ложится рядом. Если нужно – еще и вещь принесет.

"Это для собаки не проблема. Ведь недавно, пройдя 6 километров по следу, она нашла четырехлетнюю девочку, потерявшуюся в лесу. А когда россияне в марте попали по Ржищеву — привела к погибшему ребенку. Это не является нашей специализацией, тем не менее попросили нас поискать мальчика. Ванда понюхала вещи и четко указала его местонахождение под завалами. К сожалению, парень уже оказался мертвым", — продолжила она.

Бентли и Ванда еще и активно оказывают эмоциональную поддержку – то есть помогают в реабилитации – раненым бойцам. И даже есть соответствующие рекомендации от военных врачей.

"Это положительные эмоции, которые влияют и на психику, и на эмоциональное состояние человека и позволяют отвлекаться", — добавила она.

Такие терапии происходят часто. Так что песики иногда устают. Но только с собачек снимают очки и сапожки — у них будто открывается второе дыхание. Они бегают, прыгают через барьеры.

Когда есть свободная минутка – Екатерина тренируется и сама.

"Я являюсь чемпионкой мира по версии одной федерации дважды и один раз я являюсь чемпионкой мира по версии другой федерации", — уточнила она.

В полиции же Екатерина уже несколько лет. Здесь в напарники и получила Ванду и Бентли. Вместе работают, тренируются, играют. И даже делают общие движки.

Живут собачки с Катей, еще тремя ее собаками и котом. И других напарников, говорит, ей не нужно. Ведь своей хвостатой команде доверяет на все сто.

В непростой кинологине – непростые напарники