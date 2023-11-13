"Непросто без нее": отец Кати Гандзюк рассказал о бегстве из Херсона и пророческих словах дочери о войне

Отец украинской активистки Екатерины Гандзюк, убитой в 2018 году — Виктор Гандзюк из Херсона в начале оккупации уехал из родного города. Однако когда Херсон вернулся под украинский контроль – мужчина снова в родном городе, он здесь работает врачом.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

Виктор Гандзюк проводит операции даже при обстрелах.

Виктор Гандзюк работает в больнице почти 45 лет. Он говорит, что сейчас ежедневно проводит операции, даже несмотря на обстрелы.

Больница страдает, но пациентов в отделении Виктора Гандзюка меньше не становится, ведь диабет и война – не лучшее сочетание. У кого-то вовремя не было качественного инсулина, кто-то из-за обстрелов поздно добрался до врача. Самому врачу из города пришлось уехать еще в первый день вторжения, и, как оказалось, не зря.

Виктор Гандюк

Оккупанты проводили обыск в доме Гандзюков

"24 марта, ровно через месяц после начала войны, российские спецслужбы, выломали двери, был тотальный обыск, забрали массу вещей", – говорит Виктор Гандзюк.

Виктор – отец Екатерины Гандзюк. Херсонской активистки, волонтера, соорганизатора Херсонского майдана. Летом 2018 года ее облили кислотой. Она сражалась за жизнь 96 дней. Это было заказное убийство, которое обошлось в 5 тысяч долларов. В больнице Екатерина предупреждала отца: война начнется и нужно уехать.

Чествование Екатерины Гандзюк

"В последние дни говорила, что война будет обязательно и ты не подумай остаться. Будут люди, которые за мою деятельность отомстят тебе обязательно", – вспоминает Виктор.

Катя Гандзюк перед смертью

Екатерина Гандзюк знала, что на нее могут напасть. После гибели дочери Виктор Гандзюк постоянно писал упоминания о ней под хештегом "#невиходитьжитибезкаті", а друзья требовали справедливого наказания — в первую очередь заказчикам этого убийства.

Виктор часто приходит на могилу дочери

В день, когда украинские войска заходили в освобожденный Херсон, в Киеве в честь Кати переименовали улицу и уже через пару недель в родной город вернулся ее отец. Долгое время врачу Гандзюку приходилось ходить по Херсону в бронежилете. Он научился жить здесь под обстрелами.

В июне этого года заказчику и организатору убийства его дочь приговорили к 10 годам. Этот приговор они оспаривают, так что впереди у Виктора многочисленные апелляционные заседания.

Виктор Гандюк и Наталья Нагорна

Мужчина говорит, что когда приходит к дочери на могилу, то сейчас молчит.

"Я раньше часто рассказывал свои мысли. А сейчас я больше молчу, где-то мысленно рассказываю. Рассказываю, что происходит, как непросто без нее, как она была бы нужна", — говорит врач.

Виктор бывает на кладбище несколько раз в неделю и видит, как увеличивается количество могил защитников.

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