Неравнодушные отремонтировали дом на Прикарпатье, в который влетела ракета после рикошета

Этот день семья Калинюков воспринимает как второй день рождения.

В прикарпатской деревне неравнодушные восстановили дом, пострадавший во время последнего масштабного обстрела россиян. Тогда "Калибр" попал в окно жилого дома, в котором находились люди, но не разорвался. Обезвредить ракету было непросто, в ней почти полтонны взрывчатки в тротиловом эквиваленте, говорится в ТСН.

В этот день семья Калинюков воспринимает как второй день рождения. Когда взвыла "тревога", 3-летний ребенок смотрел телевизор, а ее мать возилась рядом, как вдруг раздался неслыханный до сих пор грохот и в коридор влетела ракета. "Были в этой комнате. Я выхожу, стена завалена, окна нет. А вот так лежит на земле», — вспоминает женщина.

"Калибр" залетел прямиком через окно. Что ракета не взорвалась – чудо, говорят и приехавшие на вызов пиротехники. Ведь взрывчатого вещества в нем было пол тонны в тротиловом эквиваленте. "Взрывная волна снесла бы на своем пути все как минимум в радиусе 100 метров. Боевая часть была осколочно-фугасной. То есть, была такая рубашка из готовых убойных элементов”, — объясняют пиротехники.

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Очевидцы говорят, что с ракетой что-то пошло не так еще в воздухе. Она начала падать внезапно, а потом врезалась в холмик напротив Галины и отрикошетила. "Отбилась от земли и в дом, в окно", — говорят люди.

Испуганным селянам не померещилось, говорят эксперты, так бывает. "Наверное, во время удара произошло какое-то действие с механизмами внутреннего самого боеприпаса. И вот благодаря этому произошло, как произошло”, – говорит взрывотехник.

Безопасно вытащить "Калибр" из дома оказалось непросто, признают пиротехники, опыта такого не было. Чтобы не подвергать селян опасности, в радиусе 300 метров всех эвакуировали. Тяжелая техника едва заехала под дом по холмам и мокрому полю. “Кран приехал и еще такой грузовик большой с песком приехал. Мы между собой говорили – она должна быть на мягком, чтобы не взорвалась”, – говорит соседка.

Стену, в которой застряла ракета, пришлось разобрать. “Ракета расправила крылья в разные стороны, она как застопорилась. Боеприпасы современные, недавно поставленные на вооружение армии агрессора, поэтому информации, грубо говоря, у нас минимум. И с этим приходится работать”, — отмечают пиротехники.

"Калибр" попал в окно: как неравнодушные односельчане помогли восстановить дом в Прикарпатье

Высвободив ракету, ее отвезли в поле, подальше от населенных пунктов и инфраструктурных объектов, а там закопали на 5-метровую глубину и взорвали.

Самим Калинюкам неравнодушные сразу же предложили помощь. Стену, в которую попала вражеская ракета, построили заново, поменяли окно. Теперь все штукатурят и обещают еще поставить ламинат, чтобы стало лучше, чем было. “От удара потрескались стены, дырка небольшая, но мы начали кирпич разбирать – оно все двигается. Мы разобрали в обе стороны — почти пол стены, чтобы это все сделать”, — говорят строители.

На все ушла неделя, Рождество Галина с дочерью встречают уже в целом доме и ежедневно молятся за ребят, защищающих украинское небо от рашистских ракет, и пиротехников, которые обезвреживают опасность уже на земле.

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