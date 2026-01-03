Нес раненого побратима более 10 км: невероятная история спасения воина в Торецке

"Золотой" и "Дракон" / © ТСН

Боевой медик 101-й бригады с позывным «Золотой» вынес из окружения своего побратима «Дракона», который после взрыва оказался в ловушке с разбитым позвоночником. Через год после тех событий они наконец встретились снова.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Ад в Торецке: взрыв и окружение: взрыв и оцепление

«Дракон» (Сергей) и «Золотой» (Денис) познакомились в Торецке — городе, которого сейчас фактически не существует. Год назад там шли ожесточенные уличные бои. Позиция Сергея была в одной из многоэтажек, враг находился менее чем в 100 метрах.

6 января 2025 года россияне взорвали подъезд спаренными противотанковыми минами. Сергей, который был на втором этаже, вместе с бетонными плитами провалился в подвал. Его завалило обломками.

Раненые собратья смогли достать его сквозь узкий проем и дотянуть до ротного медика Дениса Олейника.

Денис «Золотой»: «Он на адреналине сначала не понимал, что происходит. Минут 15-20 еще стоял, а потом говорит: „Я не могу, ноги отказывают“. Я уже тогда знал, что у него сломан позвоночник и ребра».

Выход из ловушки

Ситуация была критической — группа оказалась в полном окружении. Эвакуация приехать не могла. Выход назначили на час ночи. Перед стартом Сергей, уверенный, что не выживет, попросил набрать жену Диану, чтобы попрощаться.

В группе было шесть человек, но нести тяжелораненного с перебитым позвоночником все отказались — у каждого была своя травма или боль.

Сергей «Дракон»: «Ребята мои отказались, потому что у того спина, у того спина… А Денис говорит: Серега, бери меня за шею, и будем потихоньку идти».

«Золотой» даже не предполагал мысли оставить друга. Первый участок пути составлял около 6 километров.

Денис «Золотой»: «В одной руке автомат, второй сзади его подвязывал. Я делаю два шага — он тянет ноги на носочках».

Сергей «Дракон»: «Я хватался за него как мог — или за замок, или за броник».

Сквозь камыши и слезы

Когда силы закончились, они на два дня залегли в убежище. Второй этап выхода был еще тяжелее.

Денис «Золотой»: «Мы падали в тех камышах. Он просил: „Только не бросай“. Мы с ним плакали, я говорил: „Куда же я тебя брошу?“. Говорил: „Давай еще немного“».

В общем Золотой пронес побратима на себе около 10 километров. К точке эвакуации Сергей доехал, уже совсем не чувствуя одной ноги и крича от боли. Врачи подтвердили худшее: позвоночник сломан в двух местах.

Встреча через год: дома на Киевщине

Сегодня спина Сергея держится на сложной металлической конструкции. Он заново научился ходить. Денис же приехал в короткий отпуск с фронта, и вместе с женой они отправились в гости к спасенному побратиму.

Сергей недавно приобрел старенький дом на Киевщине. Сам он родом из Донецкой области — выходя из окружения, он собственными глазами видел руины своего родного дома. Теперь он встречает своего спасителя стоя.

Жена Сергея Диана: «Спасибо вам за мужа. Пусть Бог вас оберегает, я очень вам благодарна».

Эти праздники Денис впервые за четыре года провел дома с женой и двумя дочками. Когда жену Дениса спрашивают, что она заказывает на Новый год, ответ один: «Мужа домой».

«Золотой» и «Дракон» прощаются. Сергей обещает, что к следующей встрече будет ходить еще лучше. А боевой медик через несколько дней снова возвращается туда, куда доехать уже почти невозможно.

