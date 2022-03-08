"Несчастная сборная солянка": Арестович рассказал о планах российских оккупантов захватить Киев

Арестович допустил штурм Киева россиянами.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что у России, которая напала на Украину в ночь на 24 февраля и продолжает атаковать, нет нужного количества военных для захвата Киева.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

"Так, а где взять войска (России. — Ред.), которые направить на Киев? Вот они сейчас воюют. Они треть сил, видимо, от вторжения группировки собрали возле Харькова. За все это время они даже не вышли на окружную Харькова, бросив, лучшее что есть, всю сборную солянку... Волнами буквально идут в атаку, не вышли даже на окружную дорогу, не говоря уже, чтобы они зашли в Харьков и т. д. На что рассчитывают люди, одновременно пытающиеся несчастной 200-тысячной группировкой или даже меньше окружать масштабные городские агломерации (Киев, Харьков и Николаев, Мариуполь) мне лично не понятно... Киев...Как это можно удерживать той несчастной сборной солянкой, которую они здесь собрали. От силы, возможно, тысяч 15 человек, если даже перебросят, это будет максимум тысяч 20", — сказал Арестович.

По его словам, для захвата Киева с пригородами в РФ недостаточно войск. Кроме того защитники столицы будут обороняться. Поэтому, по мнению Арестовича, взятие Киева россиянами невозможно с технической точки зрения.

"И опять же – Киев огрызается. Ну дадут они приказ. Я почти уверен, что пойдут они на так называемый штурм Киева, но как это. Это сначала взять Бровары, Левый Берег, а у нас же есть еще Правый Берег. Это с технической точки зрения невозможно... Это безумие даже по соотношению сил и средств", — заявил он.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что президенту-страны агрессора Владимиру Путину не удастся победить Украину.

Как сообщалось, из окрестностей Киева на свой страх и риск убегают люди, потому что в селах уже не осталось целых домов.