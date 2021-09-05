Несчастный случай или замученный бабушкой: новые подробности об издевательствах над 7-летним мальчиком из Черкасс

Андрюша воспитывался в сложной семьи, которая имела проблемы с законом.

Две недели черкасские медики борются за жизнь 7-летнего мальчика без сознания. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, пролежни и многочисленные ссадины: надорванные ушко, губа, половой орган, что свидетельствует о том, что ребенок не один день пролежал в таком состоянии.

Откуда такие раны? Почему "скорую" вызвали в последний момент, когда мальчик уже был в критическом состоянии? Правда ли, что об него тушили окурки? Корреспондент ТСН Антон Коцуконь поехал в Черкассы, чтобы узнать ответ на главный: так кто виноват в том, что Андрюша — сейчас на грани жизни и смерти. Об этом в сюжете ТСН.Тиждень.

Уже две недели здесь за жизнь Андрюши борются врачи. Мальчик лежит без сознания и ни разу не пришел в себя. Первое время после госпитализации еще мог дышать самостоятельно, но состояние ухудшилось.

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"Началась, как мы говорим, полиорганная недостаточность, то есть все органы стали потихоньку отказывать: первым было дыхание", — рассказывает врач-анестезиолог Светлана Федченко.

Кроме этого врачам приходится максимальными дозами медикаментов поддерживать нормальное кровоснабжение малого. А недавно у него еще и начали отказывать почки. Для эффективного лечения травм, получивший мальчик важнейший было время, которого врачам не дали.

Первыми увидели ребенка и начали оказывать помощь работники "скорой". Их вызвала бабушка Андрюши вечером 24 августа. Сообщила, что он два дня не ел, а недавно потерял сознание.

Как рассказывает директор Черкасского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Фесун ребенок фактически был без сознания, в коме, имел отек мозга. "Потеря уха, частично мочки и была прокушена, или была травма небольшая на губе. Была реакция небольшая на боль, один из раздражителей, все. На крики не реагировал, сознание отсутствовало", — рассказывает он.

Уже в больнице при детальном осмотре диагностировали еще ряд травм. В 7-летнего ребенка не просто многочисленные травмы и ссадины, а — повреждены гениталии и пролежни. После этого медики вызвали полицию.

"Именно семья бабы с дедом, да, действительно, была проблемная. Характеризовалась не из положительной стороны, так как были проблемы с законом", — говорит пресс-секретарь полиции области Зоя Вовк.

Речь о Викторию Лясовой и к ее проблемам с законом мы еще вернемся. Женщина — не родная бабушка Андрюши. Малый — ей не родной внук, а сын невестки от предыдущего брака. В последнее время Лясова ухаживала за ним и его трехлетней сестрой, дочерью уже своего сына. Родители оставили детей на бабушку, потому поехали на лечении в Киев. Как она их присмотрела теперь известно. Через несколько дней после госпитализации мальчика Лясовой сообщили о подозрении по статье "оставление в опасности". На суде она попросила сделать процесс закрытым. А в перерывах общаться с прессой отказывалась.

По ее версии, Андрюша упал с кучи кирпича, и так получил травму мозга. Другие повреждения будто бы тоже нанес себе сам, так объясняла Лясова правоохранителям.

В Сети появлялась информация, что об малого якобы тушили сигареты, но этот факт не подтвердился. Подозреваемая сначала отказывалась давать показания в деле, а во время судебного заседания таки заговорила. Но в показах путалась и противоречила сама себе.

Сначала сообщалось о том, что ребенок получил телесные повреждения дома во дворе, потом вне двора, потом о том, что ребенок не спала 5 суток перед получением телесных повреждений. По одним объяснениями, она оказывала помощь по другим ребенку стало плохо буквально в ночь с 23-го на 24-е. В конце концов суд отправил женщину на два месяца в СИЗО. И это не первый ее привод.

Виктория Лясова несколько раз фигурировала в уголовных процессах о грабеже и насилие даже некоторое время была в розыске сейчас в ее доме все закрыто.

Истцом в этом деле есть сосед Лясовой. Господин Юрий переехал в этот дом в 2007 году. И с тех пор постоянные конфликты с женщиной и ее семьей через общую двор.

Несколько лет назад ТСН уже снимала этот двор. Тогда алабай Лясовых выпрыгнули на улицу и разорвал девушку. Большие псы кусали и отца Юрия. Чтобы отгородиться от агрессивных соседей и их собак пришлось ставить забор, а для безопасности, еще и камеры наблюдения. Их несколько раз Лясова срезала. Много лет соседи не здороваются друг с другом.

"Антисоциальное лицо, имеющее склонность к нарушению прав других людей, нанесению им материального, морального и иного вреда. Как я могу здороваться с тем человеком, который меня и детей моих облагает трехэтажным матом и натравливает на нас собак?", — говорит сосед Виктории Лясовой Юрий Кубанский.

По словам Юрия, последние два месяца родители довольно часто привозили малых к бабушке, ранее — реже. Семья стоит на учете в соцслужбы, а на своих страницах в сети имеют множество общих счастливых фото. Для 7-летнего Андрюши даже создали собственную страницу. Печальных родителей вместе с трехлетней дочкой я встретил в больнице. Они не верят, что малого обидела бабушка, а разнообразную информацию, время-до-времени появляется в Сети называют стигматизированным бредом.

"Собаки покусали или там сигареты тушили, или все вместе — это фейковая информация. Реальная информация была в том, что это был несчастный случай, что ребенок действительно была никем поврежден ни кем побои", — заявил отчим Андрюшу Станислав Лясов.

Хотя точно объяснить как все произошло отчим не может. На вопрос, почему у Андрюши пролежни, отчим поясняет: "По факту я вам могу сказать, он залезал и на лестницы во дворе, и на, и на деревья, и на виноградники которые находились. Ну что я еще могу добавить?" .

Две недели Андрюша с помощью черкасских врачей держится за жизнь из последних сил. Медики говорят, что о состоянии мальчика у них ежедневно спрашивают друзья. Иногда интересуются даже незнакомые люди в общественном транспорте. Остается только верить.

Как? Почему? Когда? В ближайшее время для этих вопросов, о происхождении травм ребенка, появятся промежуточные ответы. Судебно-медицинская экспертиза должна расставить точки над "и". Если подтвердится худшее — эти точки выльются в новые подозрения.

Но каким бы ни был результат судебно-медицинской экспертизы уже сейчас можно говорить, что жизнь ребенка держится на волоске из-за в лучшем случае — безответственности взрослых, которые не вызывали вовремя скорую, а в худшем случае — из-за безответственности плюс возможное насилие над ребенком.

Новости недели: покалеченный ребенок - кто поиздевался над 7-летним мальчиком из Черкасс

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