"Несерьезный противник": военный рассказал, кого россияне перебросили на Курщину

Курская операция Вооруженных сил Украины позволила оттянуть российские войска из Донбасса и Запорожья.

Командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Павел Розлач в интервью ТСН рассказал, что это за подразделения и насколько они мощны.

"Есть и серьезные. Это войска ВДВ и морпехи. Это те, кто сопротивляются, борются, дерзкие, в военном плане сильные. Остальные — черти. Новообразованные штурмовые роты, "Ахмат". Что они создавали в Ленинградском военном округе новые бригады, полки при старых бригадах, штурмовые роты. Ну и это все”, – говорит военный.

По его словам, последние – это несерьезный противник.

“Несерьезный. Серьезный это те, что из Донбасса. У нас сразу ощутимо, когда заезжает уже стреляное подразделение. И вот когда прибывали подразделения из Донбасса, сразу почувствовалось, что это уже другие”, — рассказал Розлач.

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