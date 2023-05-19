Несколько дней назад вернулись из эвакуации: подробности убийства ребенка во время удара по Херсонщине

Жуткая трагедия в поселке Зеленовка на Херсонщине унесла жизни 5-летнего мальчика Всеволода. Возле сельского магазина малыш играл в песке, когда россияне взялись обстреливать населенный пункт из артиллерии. Ребенок погиб по дороге в больницу, а вместе с ним смертельные травмы получили еще двое взрослых, говорится в ТСН.

На месте прилета гигантская воронка, окровавленная одежда, а рядом песочница с игрушками и стол с детским пластилином. Младшего погибшего звали Всеволод и в июле ему должно было исполниться 6-ть. Смертельные травмы также получили двое мужчин, один из которых был дедом убитого мальчика. Врачи пытались спасти раненых, но травмы оказались слишком тяжелыми.

Зеленовка – небольшое село в пригороде Херсона. Россияне обстреляли его из артиллерии прямо среди бела дня. Попали туда, где всегда много людей. “Обслуживала покупателя как раз. И просто нет свиста, ничего, просто хлопок дикий. Мы выбежали, куча дыма. Мы к детям в первую очередь, потом стали вызывать скорую”, — рассказывает продавец магазина, возле которого все и произошло.

Погибший ребенок – сын владельцев магазина. Мальчик с матерью только несколько дней назад вернулись из эвакуации. Чуть дальше на этой же улице ранило и 16-летнего подростка. С тяжелыми рваными ранами его госпитализировали в больницу и прооперировали. “Достали около 4-5 осколков, но ранений больше, некоторые на вылет. Сквозные на плече. Из ребенка достали все осколки и стабилизировали его состоянии. Сейчас жизни ничего не угрожает”, – констатируют медики.

Продуктовый магазин и соседние с ним улицы армия РФ обстреляла с оккупированного левого берега Днепра. После убийства гражданских на сепаратисских телеграмм-каналах оккупанты уже традиционно взялись рассказывать, мол, ударом — уничтожили военный объект.

“Каждый раз, когда они в очередной раз совершают подобное военное преступление, сразу у них появляется активность в их пабликах, где они рассказывают, как на этот раз, о “десятках” убитых украинских националистов, куче техники... Делается это только для того, чтобы снизить уровень ненависти даже среди своей аудитории”, — говорят местные.

На следующий день после трагедии возле расстрелянного магазина работают электрики, в бронежилетах и касках восстанавливают электропровода. На месте очередного российского преступления местные убрали осколки, а на стол, возле которого играли дети, кто-то положил несколько конфет. Красное пятно на земле люди попытаются засыпать песком, но кровь все равно проступает.

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