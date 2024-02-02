Несколько лет назад спас жизнь подростку, а теперь защищает Украину: история спецназовца СБУ "Тренера"

Спецназовцы СБУ вернулись домой на короткую ротацию. Среди них и боец на псевдо "Тренер". Несколько лет назад он стал лауреатом премии зрителей ТСН "Ті, що вражають", потому что спас жизнь 15-летнему парню.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елена Шворак.

В марте 2022 года именно спецназовцы СБУ не дали россиянам войти в Кировоградскую область.

"Двинулась достаточно мощная колонна. Когда авиация нанесла удар, враг разбежался. Часть из них смогла откатиться к своим основным силам, а большая часть оставалась на границах Кировоградской и Николаевской областей. Ну и потом мы группами действовали, выявляли врага, уничтожали. Оставили они много техники трофейной", - говорит спецназовец ЦСО СБУ "Адвокат".

СБУ

Один из участников событий — герой сюжетов ТСН, на позывной "Тренер".

Защитник два года назад, еще до полномасштабного вторжения, приехал на Кировоградщину в отпуск к родителям, и уже возвращался, как услышал крики ребенка. На помощь звал 15-летний Костя. В тот день парень помогал соседу на огороде и его нога попала под диск культиватора. Спецназовец быстро вытащил турникет и пережал парню ногу. Впоследствии медики рассказали - именно это спасло ребенка от смертельной кровопотери и сохранило жизнь.

Зрители ТСН определили его победителем премии "Те, что поражают". Со спасенным парнем спецназовец до сих пор поддерживает связь.

Сейчас "Тренер" и его собратья воюют на самых горячих участках фронта - на юге и востоке.

"Враг также на месте не стоит. Он также видит, что делаем мы и ворует это у нас и делает под себя. Поэтому мы стараемся быть на несколько шагов впереди врага", - говорит "Тренер".

На днях группа "Тренера" снова вернется на ноль. С начала полномасштабного вторжения спецназовцы центра спецопераций А уничтожили 4 тысячи оккупантов и сожгли более тысячи единиц вражеской техники стоимостью около одного миллиарда долларов.

СБУ

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: История спецназовца "Тренера"! Как спас мальчика из-под дисков КУЛЬТИВАТОРА

Напомним, работник СБУ спас жизнь подростку, ногу которого затянуло под лезвие в мотоблоке.

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