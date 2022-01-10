Несколько месяцев дипломатических боев, публичных запугиваний и политических игр: удастся ли угомонить Путина

Судьбу Украины обсудили в Брюсселе и Женеве.

В понедельник, 10 января, сразу в двух европейских странах состоялись переговоры, цель которых — угомонить Кремль. В Женеве встретились американская и российская делегации. А в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, также принимали делегацию из Москвы. Россия требует письменных гарантий, что Украина не станет членом Североатлантического союза. В НАТО категоричны – решать должны не россияне. Встречам предшествовали несколько месяцев дипломатических боев, публичных запугиваний и политических игр.

Об их хронологии – говорится в сюжете ТСН.19:30.



В настоящее время недалеко от украинской границы размещено более ста двадцати тысяч российских солдат. Массированное перемещение войск врага началось в октябре. Первыми заговорили об этом американские СМИ. А глава Пентагона прямым текстом потребовал от Путина объяснить, зачем ему понадобилось такое количество солдат. Кремль не заставил долго ждать и заявил, что не хочет вступления Украины в НАТО и требует уменьшения влияния сил союзников в регионе.

В Альянсе сразу намекнули Путину – не его дело решать судьбу членов НАТО. Вместе с тем эксперты объясняли – заявления о НАТО на самом деле больше для отвода внимания.

"Его (Путина – Ред.) настоящая цель – изменить внешний курс Украины. Но не думаю, что он достигнет этой великой цели. Его краткосрочная цель, чтобы мы – я имею в виду какая-то из стран – США, Германия, Украина или объединение — ЕС или НАТО, сделали Москве какие-либо уступки", — объяснил посол США в Украине (2003-2006 гг.) Джон Хербст.

"Мы надеемся, что другие европейские страны поймут, вскоре предстоит выбор между вливанием российских углеводородов в новые гигантские трубопроводы и приверженностью Украине", — подчеркивал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.



В конце концов, так и произошло — когда Россия искусственно создала на европейском рынке дефицит газа, а "Северный поток-2" называла едва ли не единственным выходом. Правда, добиться его досрочного запуска так и не смогла.

Параллельно Путин начал другую игру. Мигрантский кризис на границе Беларуси с ЕС должен отвлекать внимание мира от событий в Украине. Но России сразу объяснили – хитрее других стать не получится.

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"Россия совершит серьезную ошибку, если повторит 2014 год и зайдет на суверенную украинскую территорию, лживо утверждая, что ее спровоцировали", — подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен.



Россия не вторглась, но и дальше продолжила наращивать войска.

По словам начальника Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова, масштабное скопление войск вокруг украинской границы будут продолжаться и выйдут на пик в конце января.

Уже в декабре немецкое издание "Bildt" опубликовало план нападения России на Украину с разными сценариями. Многие эксперты достоверность этой публикации поставили под сомнение. Но враг в очередной раз напомнил о себе. Путин начал ставить ультиматумы миру и требовать письменных гарантий нерасширения НАТО.

"Никто не будет диктовать мне никаких "красных линий", — подчеркнул президент США Джо Байден.

В декабре Байден и Путин даже встретились. В формате видеоконференции.

"Я был вежливым, но очень четко дал понять – если он (Путин – Ред.) на самом деле вторгнется в Украину, будут серьезные последствия, экономические последствия, которых он до сих пор не видел", – отметил Байден.



Также после переговоров Палата представителей конгресса США приняла оборонный бюджет на следующий год. И из него исчезли поправки, которые касались санкций против "Северного потока-2". Все это в канун Нового года несколько уменьшило напряжение на украинской границе.

В нескольких странах проходят переговоры о возможном полномасштабном наступлении России на Украину

"Мне кажется, что сегодня — пусть небольшой и не конечный, но очень важный результат", — сказал тогда президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время после Нового года стороны снова заговорили об очередном обострении. По состоянию на сегодняшний день, количество российских войск на границах с Украиной не уменьшилось. Россия это называет своим внутренним делом, в то время как мир угрожает ей новыми громкими экономическими санкциями, если она не успокоится. Украина внимательно следит за дипломатическим диалогом. Впрочем, еще внимательнее — за действиям врага, чтобы в случае необходимости быть готовой давать ему отпор.

О том, чего ожидать от встреч в Брюсселе и Женеве – в нашем материале.



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