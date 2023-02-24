Несколько раз прощались из жизнью: корреспондентка ТСН с маленькими сыновьями в первые дни войны попала в оккупацию

"Русский мир" своими глазами увидела корреспондентка ТСН Инна Боднар, когда в самом начале полномасштабной агрессии — она вместе с двумя малолетними сыновьями уехала на север Киевщины, но в деревню под красноречивым названием Победа пришли россияне. Муж Инны – тоже корреспондент ТСН Игорь Бондаренко – в это время работал в марафоне "Єдині новини" в Киеве, говорится в ТСН.

Утро полномасштабной войны Бондаренко встретили в Киеве, но уже 25 февраля Инна решает ехать за пределы столицы… на север. Иллюзия безопасности просуществовала всего несколько дней, уже 28 февраля Инна не опознала родной край. “Мы смотрим в окно, а в нашу улочку заезжает танк. Настоящий, большой с огромным дулом! Это фильм, который я смотрю в реальности», – говорит Инна.

Выйти за пределы двора можно было только в сопровождении военных-чужаков. Магазины в селе не работали, спасала консервация. Редкие диалоги с оккупантами были как под копирку. “Они сказали: мы пришли вас защищать, у вас власть плохая. Мама говорит: "Ну, какая власть, мы что плохо живем?" — "Нет, вы слишком хорошо живете. Мы 400 км проехали, мы назад не поедем”, — передает диалоги Инна.

Инна нашла в доме самое безопасное место за несколькими стенами и там пряталась с сыновьями. "Мебель вынесли и был матрас от кровати большой, мы здесь помещались втроем и спали, здесь груба была, потому было тепло — мы могли есть сварить", — рассказывает сын Инны Матвей.

“Дети спят, я не сплю, потому что оно все-таки здесь бах-бах, “Грады”, “ответка”. Здесь лежат дети, здесь одежда сложена, чтобы если что, мы выбегаем через окно, или выбиваем стекло. Это у нас такой был план эвакуации”, – добавляет журналистка.

В эти дни муж Инны – Игорь Бондаренко – работает в редакции ТСН в Киеве. Изредка удается дозвониться жене. Признается, именно работа не давала ему сойти с ума. “Это внешняя спокойность, на самом деле я очень переживал. На людях я не могу показывать и не хочу показывать свою нервозность, свою психованность. Я могу там закрыться где-нибудь и поплакать, а на работе, я прихожу и работаю”, — убеждает Игорь.

Жена Игоря в это время неделю не могла даже рассуждать о возможных путях спасения. “Я слышу, как сердце бьется в ушах, мне мама “Корвалол”, но не помогает. Валерьянку — не помогает. Ничего”, – говорит Инна.

В один из дней, когда на миг в селе появляется Интернет, Инна получает сообщения от военного корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко. Он снимал репортаж неподалеку, вместе с ВСУ, но сообщение было... многодневной давности. Андрей настойчиво советовал вести переговоры с оккупантами о выезде и Инна с мамой пошли к врагам. "Там танк, там танк, там танк, к нам все выходят — куда? Мы снова стали просить старшего и к нам вышел старший, и мы говорили, мама говорила. Я не могла говорить. У меня слезы катились градом”, — вспоминает Инна.

Переговоры завершились успехом, семья спешно бросила вещи в машину Инны и уехала. За рулем ее отец, вести автомобиль Инна не могла физически. На выезде – обыск. "Мой телефон папа спрятал под обшивку машины, а я за свой телефон выдала телефон Матфея", – рассказывает девушка.

Это была только половина дела, ведь дорога в Киев была недоступна. Чтобы остановить продвижение россиян, наши защитники взорвали мост через реку Трубеж, пришлось объезжать прямо по полю. Позади – оккупанты, в голове у которых неизвестно что. “И мы с мамой шли пешком. Чтобы стреляли по нас , чтобы по машине не стреляли…”, — говорит Инна.

“Нам реально повезло, что она вовремя оттуда уехала. Потому что на следующий день, когда люди начали уезжать, их начали расстреливать”, – добавляет Игорь.

Когда семья выезжала из Победы россияне посоветовали повесить на машину белый флаг, этот эпизод запомнил Матфей. "Мы доезжаем до нашего блокпоста, и наш военный говорит, что это такое, выбросьте это, потому что это как у России", — рассказывает ребенок.

Настоящую радость семья испытала только, когда увидела другие, самые родные в мире цвета. "Я тебе передать не могу, какое это счастье видеть украинское знамя", — утверждает Инна.

Наконец Инна с сыновьями уехала в Германию, но уже в апреле вернулась в Киев. Лишь в конце разговора Инна признается, почему в бурные дни конца февраля уехала фактически навстречу врагу. “Я поехала к маме и папе, потому что мне возле них очень хорошо. До сих пор не могу простить, что я не туда поехала”, — убеждает Инна.

Зато после пережитого ужаса она поняла, что жить надо на полную, и сегодня. "Я пошла на стречинг, на танцы, на английский, здесь и сейчас", — добавляет журналистка.

Семья и дальше приезжает на выходные в дом на Киевщине, который приютил их в страшные дни оккупации. Теперь Бондаренко с нетерпением ждут, когда село Победа вместе со всей страной будет праздновать победу.

Читайте также:

"За месяц мы проходим то, на что нужны годы": украинские военные учатся в Испании

"Они здесь штабелями ложатся": российское наступление на Донбассе разрушают украинские военные

Россия может распространить "СВО" и на Молдову: эксперт указал на признаки подготовки