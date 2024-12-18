Несколько стран хотят отправить войска в Украину: кто именно и когда это реально

Какие страны могут отправить свои войска и что об этом думают Трампа – в эксклюзиве TSN.ua.

Несколько стран могут отправить свои войска в Украину? Этот вопрос уже долго интересует украинцев и не только. Президент Владимир Зеленский встретится с генсеком НАТО и лидерами ЕС, обсудят именно развертывание европейских войск в Украине. Они должны обеспечивать постоянство режима прекращения огня. Западные СМИ пишут, что именно таково было условие Дональда Трампа. Более того, Германия уже заявила, что готова отправить миротворцев в Украину, но есть условие. Итак, насколько все эти разговоры о европейских военных в Украине реальны? Какие страны могут отправить свои войска и что об этом думают Трампа – в эксклюзиве TSN.ua.

Встреча Зеленского с лидерами ЕС

В последнее время в западных СМИ активно обсуждается возможность размещения европейских войск в Украине, особенно в контексте потенциального прекращения огня и мирных переговоров.

Президент Украины 9 декабря заявил: "Украина может подумать и поработать над позицией Эмманюэля Макрона, предлагавшего, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины, чтобы обеспечить безопасность, пока Украина не в НАТО".

А уже 18-19 декабря в Брюсселе Владимир Зеленский встретится с генсеком НАТО Марком Рютте, премьером Британии Киром Стармером и лидерами ключевых стран ЕС. И как сообщает издание Politico, в повестке дня по меньшей мере три главных вопроса: пути урегулирования войны и связанные с этим мирные планы (в том числе и предлагаемые командой Трампа), гарантии безопасности в случае прекращения огня и возможное развертывание европейских войск в Украине.

На этой встрече, организованной Марком Рютте, как пишет Reuters, не примут каких-либо конкретных прорывных решений. Это будет скорее сверка часов перед инаугурацией Дональда Трампа, который может опрокинуть всю тяжесть военной и финансовой поддержки Украины на плечи европейцев.

Причем вопрос о возможности появления европейского миротворческого контингента планирует вынести на обсуждение западных лидеров и руководителей президент Франции Эммануэль Макрон. Хотя президент Финляндии Александр Стубб советует не забегать вперед, ведь это потребует разрешения ООН, а там, как известно, Россия и Китай как постоянные члены Совбеза имеют право вето и могут заблокировать любое решение. К тому же, по словам высокой представительницы ЕС по внешней политике и политике безопасности Каи Каллас, прежде, чем говорить о европейских миротворческих войсках в Украине, нужно достичь мира, на что Россия не настроена.

Размещение европейских миротворческих или мониторинговых войск на линии разграничения, как недавно сообщало издание The Wall Street Journal, предлагает Трамп в своем плане урегулирования войны России против Украины, который еще формируется. Эти силы будут следить за соблюдением режима прекращения огня. Некоторые СМИ писали, что появление европейского контингента в Украине Эммануэль Макрон обсуждал с премьером Польши в Варшаве 12 декабря. После этого Дональд Туск заявил: пока свои войска Польша отправлять не собирается.

Что говорят в Трампе?

Трамп заявил, что его команда уже достигла некоторого прогресса по пути прекращения войны в Украине. Согласно сообщениям The Wall Street Journal, новоизбранный президент США предложил разместить европейские войска в Украине для контроля соблюдения режима прекращения огня. Это предложение предполагает, что Европа будет играть ключевую роль в обеспечении стабильности в регионе. Однако вряд ли это будет мандат ООН, ведь договоренности о создании миротворческой миссии для отправки в Украину не достигнут, пока Россия и Китай имеют там право вето. Маловероятно, что это будут НАТОвские войска, потому что Венгрия, Словакия и многие другие страны просто заблокируют это решение. Вероятно, это должна быть европейская вооруженная (миротворческая) миссия, в которую должны войти силы Британии и Франции – двух ядерных стран. Возможно также участие стран Балтии, Польши и Финляндии, непосредственно граничащих с Россией и Беларусью. К примеру, министр обороны Италии Гвидо Крозетто уже заявил о готовности направить итальянские силы в Украину, если соглашение с Россией будет предусматривать контролируемую линию столкновения сторон. Такое заявление 17 декабря сделал и Берлин. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина и Россия должны одобрить мандат для миротворцев. Однако он поддержал европейских политиков, заявив, что слишком рано принимать решение о присутствии войск в Украине, поскольку нет ни переговоров, ни прекращения огня.

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"Если будет прекращение огня, тогда, конечно, западное сообщество, партнеры по НАТО, потенциально ООН и Европейский Союз должны будут обсудить, как такой мир, такое прекращение огня может быть обеспечено. И очевидно, что Германия, как крупнейшая экономика Европы, будет играть в этому важную роль", – сказал Писториус.

Министр отметил, что необходимо, чтобы и Украина, и Россия одобрили мандат для миротворцев, в том числе и немецких.

"Из моего ответа вы можете понять, что сейчас есть гораздо больше вопросов, чем ответов. И именно поэтому я не могу дать вам исчерпывающего ответа", – отметил он.

Отправить войска, чтобы остановить агрессию

Возможность поражения Украины имеет серьезные последствия для Европы: лидеры ЕС должны направить военных, чтобы остановить агрессию России. Об этом пишут эксперты Центра анализа европейской политики (CEPA). Аналитики Программы трансатлантической обороны и безопасности CEPA пишут, цитирую, что хотя заявление президента Франции Макрона о возможности отправки войск встревожило некоторых соседей, оно отражает консенсус среди европейцев относительно того, что победа России будет означать серьезное поражение для всех. Эксперты отмечают, что европейские лидеры сейчас срочно думают о возможном изменении администрации США, поскольку их собственные военные сообщают, что они не готовы к широкомасштабным боевым действиям.

Однако у Европы есть варианты, выходящие за рамки НАТО. Европейский Союз с 2013 года пытается претворить в жизнь концепцию стратегической автономии ЕС. Этот независимый подход подразумевает решение таких вопросов, как демократия, экономика и безопасность в рамках Общей политики безопасности и обороны.

Растущий риск поражения Украины, если поставки вооружений будут продолжать замедляться, реально. Лидеры ЕС должны воспользоваться своей стратегической автономией, отправив войска в Украину, отмечают аналитики.

Использование войск ЕС

С 2003 года ЕС развернул 37 военных миссий под флагом ЕС на трех континентах, что позволяет им помогать Украине в миссиях, начиная от логистики и заканчивая охраной украинско-белорусской границы или защитой крупных украинских городов к западу от Днепра от российской агрессии. Любые передовые силы ЕС уволили бы украинские подразделения для использования на фронте, способствуя увеличению боевых сил. Пассивная поддержка позволила бы ЕС реформировать украинскую логистику и разместить техническое обслуживание ближе к линии фронта, а не передислоцировать активы в Польшу и Румынию для ремонта. Более активные миссии могут включать: обеспечение безопасности границ, охрану крупных городов или зоны ПВО к западу от Днепра. Такие действия не дадут России открыть еще один фронт из Беларуси и остановят атаки крылатыми ракетами и беспилотниками против украинских гражданских лиц и критической инфраструктуры. Любое развертывание ЕС даст решительный сигнал Москве и Вашингтону, что это сила, которую следует воспринимать всерьез. Конечно, использование военных сил потребует четкого сообщения Путину о том, что операции ЕС не будут эскалационными, поскольку силы ЕС будут проводить только оборонные операции.

Коалиция из 5-8 стран

Напомним, что еще в феврале 2024 года Макрон неожиданно заявил о возможности появления западных войск в Украине. Однако почти сразу это опровергли в Италии, Германии и США. Даже тогдашний французский министр потом заметил: даже если военных Франции и отправят в Украину, то участия в боевых действиях они не будут принимать. Однако в мае Макрон снова заговорил о западных войсках в Украине в случае цитирую: "если бы россияне прорвали линию фронта, и Киев направил соответствующий запрос". В преддверии юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне, который должен был стать триумфом президента Байдена (хотя на самом деле этот саммит обернулся для него провалом), тема с европейской или миротворческой миссией в Украине затихла. Однако после избрания Трампа 47-м президентом США эти разговоры возобновились с новой силой.

Накануне визита Макрона в Варшаву в четверг, 12 декабря, Reuters сообщал, что потенциально в Европе рассматривают коалицию из 5-8 стран, которые могут сформировать миротворческую или мониторинговую миссию для отправки в Украину, но только при прекращении огня и достижении мирного соглашения с Россией.. В СМИ даже появлялась цифра – 40 тысяч военных. Однако, где на это искать деньги, будут ли эти миротворцы хорошо вооружены и будут ли мандат от своих правительств открыть ответный огонь против россиян? Сейчас на эти вопросы нет ответов.

Действительно, послать в Украину европейский миротворческий или мониторинговый контингент проще. На это не нужно согласие НАТО. Но вряд ли Россия согласится на создание демилитаризованной зоны с обеих сторон линии разграничения, предусматривающей план Трампа, еще и на присутствие там европейского миротворческого контингента. Ведь что мешать Путину начать угрожать Эмманюэлю Макрону или Киру Стармеру ударить по их войскам в Украине "Орешником" или тактическим ядерным оружием? Чтобы минимизировать риски, США должны предоставить свои гарантии безопасности не только Киеву, но и европейскому контингенту в Украине. Но готов ли к этому Трамп? В целом хотя идея размещения европейских войск в Украине активно обсуждается, ее реализация требует дальнейших дипломатических усилий и согласований на международном уровне.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон намерен вынести на обсуждение лидеров Евросоюза вопрос о размещении миротворческой миссии на территории Украины.

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