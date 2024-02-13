Неслыханная жестокость: что произошло в ночь убийства украинского баскетболиста в Германии и о чем умоляет его мать

Убийство украинского спортсмена в немецком Дюссельдорфе Поздно вечером 10 февраля на 17-летнего баскетболиста молодежной команды ART Giants Владимира Ермакова напали с ножом. От полученных травм парень скончался. Что же произошло в ту ночь?

В сюжете Завтрака с 1+1 мама Владимира рассказала о сыне и попытке получить разрешение, чтобы забрать его тело в Украину.

Династия спортсменов

Владимир Ермаков родился в Киеве в семье спортсменов. Баскетболом почти всю жизнь занимается его мама Татьяна Гнатюк. Именно она привела Вову в детскую юношескую спортивную школу. Ему было девять с половиной лет. У него сразу все получалось, и ему это нравилось», — вспоминает она.

В баскетболе Вова Ермаков делал немалые успехи. Десятки медалей, в том числе золотые, в его комнате тому подтверждение. "Здесь есть и чемпионат города, и Украины, был лучшим игроком турнира в Кривом Роге в 2017 году", — рассказывает мама парня.

То, что особенно сына отличало от всех, говорит Татьяна, — он легко находил общий язык с каждым: «Всю жизнь он был очень скромный, дружелюбный, открытый, откровенный, коммуникабельный. К нему почему-то все тянулись, как к солнышку”.

"Был лучшим бомбардиром"

Параллельно с игрой в баскетбол юноша учился в колледже связи на третьем курсе. С начала полномасштабной войны Вова уехал за границу. Играл в австрийской команде в категории до 19 лет. Затем переехал в Германию, где присоединился к команде ART Giants. Его тренер Марчин Гансен сразу заметил лидерские качества Вовы: “Вова был игроком, который вытаскивал команду. Он всегда показывал свой ум на площадке, возможности учиться. Он был лучшим бомбардиром и игроком, приложившим больше усилий на поле”.

По словам тренера, Вова мечтал стать профессиональным спортсменом. Даже тренировался со старшей баскетбольной командой, чтобы получить необходимые навыки.

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Роковая ночь

19 февраля 2024 года Владимир Ермаков должен был ехать в Испанию, готовиться к чемпионату мира по баскетболу в составе юниорской команды. Однако этому быть не суждено.

Вечером 10 февраля накануне очередного турнира Владимир Ермаков вместе со своим другом детства – тоже игроком команды ART Giants – 18-летним Артемом Козанченко поехали в торговый центр. Немецкое издание Bild пишет, что около 20:00, когда ребята на главном железнодорожном вокзале хотели сесть на поезд, чтобы поехать домой, на них напали.

Тренер рассказал: “Кажется, это было девять вечера. Позвонила мама Артема и сказала, что на ребят напали. Они дали мне адрес больницы. Я уехал поздно вечером. Мне тоже позвонили из полиции, поэтому я сначала поехал туда, а потом в больницу”.

Что известно о нападающих

В издании также пишут о главном подозреваемом преступнике. Им является 15-летний немецко-турецкий студент из Гельзенкирхена. Bild отмечает, что он нанес украинским спортсменам всего 9 ударов ножом в грудную клетку и живот. Вова погиб во время экстренной операции в клинике. Артему удалось спасти. По данным полиции, еще двое молодых людей, сириец (14 лет) и немецкая ливанка (13 лет), получили серьезные ранения в результате ссоры.

Родители Владимира Ермакова рассказывают, что за деталями убийства не следят, ведь сына уже не вернуть. Однако ждут разрешения забрать Вову на родину, чтобы похоронить там.

Напомним, в МИД Украины взяли на особый контроль расследование убийства баскетболиста в Германии. Украинские консулы также контролируют лечение другого пострадавшего украинца в больнице Эссена. Его состояние стабильное.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Родители убитого в Германии баскетболиста просят забрать его тело домой для погребения

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