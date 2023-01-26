Несмотря на миллиардные убытки, Чернобыльская зона восстанавливает утраченное во время оккупации, но люди никак не оправятся

Освобождение Киевщины положило конец вандализму россиян на крайне важной и опасной территории. Сразу там заработали украинские специалисты, избавляясь от сокрушительных следов «русского мира» и их старания уже заметны. Разбитые объекты снова работают и приобретают рабочее состояние, говорится в ТСН.

В мониторинговой сейчас радиоактивные растворы в стаканах. В Чернобыле до сих пор рассказывают истории о том, что устроили в лаборатории зоны отчуждения русские солдаты во время оккупации в феврале-марте 22-го. “Разведенных уже радиоактивных растворов, так я не знаю, они их поразбивали или выпивали, но я вам говорю, что ужас. Все было разбито, все приборы… Процессора вытащили, оперативную память. А тут же на этих системных блоках были установлены специальные программы обсчета”, – рассказывает генеральный директор ГСП “Экоцентр” Сергей Киреев.

"Все таскали, воровали, телефоны у нас забрали, по домам ходили по три-четыре раза в день на колени ставили… Становись на колени, "поднимай кровать, открывай гардероб", кругом смотрели, "Правый сектор" искали", — рассказывает сотрудница Любовь.

Единственное, до чего не смогли дотянуться – это украинский флаг на телекоммуникационной башне. “Они его побоялись снимать залезающий, со слов кто слышал-видел, что стреляли по нему, но не сняли. И он провисел всю оккупацию”, – рассказывают работники.

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Здесь до сих пор приходят в себя от пережитого, россияне разгромили всю инфраструктуру. Общий ущерб государства от их беспределов превышает два с половиной миллиарда гривен и это приблизительные расчеты.

Рыжий лес – с вырытыми окопами и блиндажами. Припять, как говорят знатоки, без сталкеров и туристов значительно ухудшилась. На самой станции снимать разрешают только фасад, однако сопровождающие из Государственного агентства по управлению зоной отчуждения заверили, что все службы работают там в штатном режиме.

До 24 февраля 22 года слоганом этой известной на весь мир территории вокруг Чернобыльской АЭС была «Зона отчуждения – зона возрождения». Но своим варварским вторжением русские захватчики перечеркнули путь на жизнь, после деоккупации ту снова возрождается наше статус-кво.

Из-за вандализма россиян некоторое время ни Украина, ни МАГАТЭ не получали нужных показателей уровня радиационной безопасности в зоне отчуждения. Временная потеря контроля над этим объектом поставила под угрозу международную экологическую безопасность в целом. Когда они заходили сюда, система работала. Потом когда они тут стали грабить, разбили сервера, разбили Интернет, связь исчезла, то система сами датчики работали, но информация, которая поступала с датчика, она поступает через радиосвязь, она не работала”, — сообщает генеральный директор ДСП "Экоцентр" Сергей Киреев.

Однако это важное стратегическое подразделение после деоккупации быстро возобновило работу. Помогли государство и международные коллеги. “Стали ребята понемногу все приводить в порядок. Май — они уже начали измерять все... Сейчас почти все мы восстановили, потому что эта информация, она в МАГАТЭ передается, передается государственной инспекции по ядерному регулированию, то есть такая общегосударственная система она работает”, — говорит работник.

“Сейчас радиационное состояние такое, как было до начала военных действий. От того, что они здесь были, и что их не стало, от этого состояние радиации не изменилось”, — говорит директор.

На других участках зоны отчуждения тоже уже вернулись в обычный режим работы. “Наше предприятие занимается полным циклом обращения по радиоактивным отходам, то есть это переработка, захоронение, приемка. Когда мы заехали сюда в апреле месяце, система вся отопление была разморожена, потому что это была зима, все не работало, все трубы были лопнуты. Все восстановили”, – говорит начальник производственно-технического отдела зоны отчуждения Максим Рославец.

Автопарк зоны разбит, а то, что сейчас ездит и работает, собрали из того, что уцелело после вандалов из-за "переребника".

Любимое место многих туристов – пока для них вне доступа. Восстановление админздания "Экоцентра", которое разрушено обстрелами, пока не ко времени. Итак, здесь говорят, туристическая отрасль до окончания войны на паузе. "Сделаны были карты, по которым могли передвигаться наши посетители, но когда началось полномасштабное вторжение, к сожалению, из-за этих орков посещение сейчас прекращено, потому что это опасно для жизни в первую очередь, потому что когда они здесь находились, было очень много заминировано территорий", — говорят в пресс-службе.

В зоне отчуждения до сих пор проживает без одного сто зарегистрированных самопоселенцев, их тоже не оставляли в покое оккупанты. 85-летний коренной чернобылянин Евгений Маркевич сетует на риторические вопросы. “Что они добились… Зачем вся эта беда началась? Ничего они не получили. Не получат, ни лучше не будет ни им не их семьям, ни народу. А народу болячек много. Видите трупы, трупы, трупы, трупы, их бьют и бьют”, – говорит женщина.

Напомним, что вторжение российских войск привело к потере контроля над этим объектом и поставило под угрозу международную экологическую безопасность в целом. Дважды, 9 и 14 марта 22-го года, из-за действий оккупантов происходило аварийное обесточивание Чернобыльской АЭС. Все это время все объекты ДСП «Чернобыльская АЭС» были подключены к аварийным дизель-генераторам.

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