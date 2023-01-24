Несмотря на нашествие россиян на Харьковщине, украинцы отбирают у них технику и уже ею освобождают села на Луганщине

Идти вперед украинцев мотивирует уверенность в том, что, в отличие от россиян, их не бросят на поле боя.

Российская армия в ближайшее время попытается продвинуться в направлении Харьковской области, об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий. «Приблизительно в феврале-марте будут бои за эти области, россияне будут пытаться взять под свой контроль Купянск, Сватово, Кременную в направлении Харьковской области», — заявил Скибицкий. Каждый день, практически непрерывно, продолжаются тяжелые бои в районе трассы Купянск-Сватово-Кременная, но местами украинцам удается продвинуться на несколько километров, говорится в ТСН.

Сватовская трасса – важнейшая логистическая артерия российской группировки на границе Харьковской и Луганской областей. Если оккупанты потеряют ее, они, вероятно, не смогут удержать ни Сватово, ни Кременную. Здесь работают бойцы 92-й бригады, на добытом в бою бронеавтомобиле «Тигр». Бойцы рассказывают, что россияне сходят с ума, когда видят из «беспилотника» свою трофейную технику. Поэтому этот «Тигр» может стать приоритетной мишенью.

Новоселовское в двадцати километрах от Сватово — сейчас это ключевая точка на трассе. Его кроют чуть ли не всем, что есть в арсенале врагов. Накануне российские военные преступники обстреляли деревню из тяжелых огнеметных систем «Солнцепок». Термобарические боеприпасы в секунду сравняли с землей целые кварталы села, но даже это оружие не помогло врагу отразить утраченные позиции. Украинцы тем временем захватили еще один плацдарм возле Сватовской трассы. “Мы уже в Луганской области начинаем отбивать у них села. Село нельзя назвать, не знаю, как ответить. Забрали хороший плацдарм, чтобы продвигаться дальше”, – говорят бойцы.

Бои здесь продолжаются с осени, российская армия применила десятки танков, чтобы удержать Новоселовское и многие из них пополнило арсенал девяносто второй бригады. Танки пришлось отгонять, проявляющие чудеса героизма. “Это был решающий момент. У них было два БМП, БТР, 80, у них было 60 человек, а у нас — 12. А потом к нам в поддержку пришел танк. Это нам помогло продвинуться вперед”, – рассказывают бойцы.

Сожженная русская «восьмидесятка» изрядно деморализовала противника, и это позже открыло нашим путь к Новоселевскому. Село сейчас под нами, а бои продолжаются уже дальше. "Идут бои, пацаны стоят, мы еще продвигаемся и еще умудряемся им насыпать", — говорят бойцы.

Идти вперед украинцев мотивирует уверенность в том, что, в отличие от россиян, их не бросят на поле боя. Статистика на этом участке фронта свидетельствует, что до 50 процентов бойцов в состоянии клинической смерти медики возвращают к жизни.

Война дала украинским медикам уникальный опыт, который нет ни у одной страны. К спасению наших воинов в зонах боевых действий приняли участие даже академики. В украинских госпиталях, в которые везут бойцов из Луганщины, сейчас работают по самым современным стандартам военной медицины. "Я видела только в фильмах, и вот приходится с этим работать", — рассказывают о современном оборудовании здешние медики.

В этом госпитале почти все раненые хотят возвращаться на фронт.

Разведчики прогнозируют, бои в районе трассы Купянск-Сватово-Кременная станут еще более тяжелыми. По ту сторону заметили большое количество новейших российских танков Т-90М «Прорыв». Значит, враг подтягивает элитные наступательные части, попытается отразить освобожденные деревни. Каждый новый день добавляет здесь развалин, а их жители, обходя неразорванные снаряды, привыкают к ежеминутной смертельной опасности.

Ольга Козырева, глава военной администрации Петропавловки, во время оккупации прошла и допросы, и ФСБшный «подвал». Она одна из тех, кто пытается вернуть в Петропавловку нормальную жизнь, без триколоров и двуглавых птиц, но на самом деле все зависит от Вооруженных Сил, которые прямо сейчас делают все возможное и невозможное, чтобы шансы рашистов на оккупацию 2.0 равнялись нулю.

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