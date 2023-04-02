Несмотря на обманчивую тишину на Полесье, на границе войско готово: за каждым движением врага следят и ждут провокации

В считанные метры от украино-белорусской границы, в полной готовности с оружием в руках, несут службу наши ребята. Дороги заминированы, мосты взорваны, до этого возведены, а на той стороне чуть ли не каждую ночь враг катается на технике и поднимает в воздух дроны. Наши спецслужбы перехватывают сообщения оккупантов, которые на территории Беларуси готовят провокации на нашей границе, говорится в ТСН.

“У нас был год для боевого и бытового согласования, мы провели его с пользой, мы адаптировались, привыкали и постоянно почему-то учимся. Это дает уверенность, что мы сможем агрессию отбить, мы не ждем, мы готовы к этой агрессии”, — уверяют военные.

Год назад оккупанты из Беларуси зашли на Житомирщину и оккупировали десятки сел на севере региона, заменяли леса и дороги. Врага выбили из Полесья, но минных сюрпризов еще осталось немало. “Мы расчищаем и по сей день. Один раз расчистили, второй, а в третий раз кто-то опять что-то нашли. Есть понятие человеческий фактор, нашли деактивированный и снова расчищаем”, — рассказывают бойцы.

Несмотря на обманчивую тишину на Полесье, на границе наше войско готово. На той стороне постоянно катается вражеская техника, работают РЕБИ и в воздухе висят их беспилотники. "Ночью летают, днем не видим, а ночью — светятся так", — рассказывают ребята.

За каждым движением врага следят наши воины, к провокациям – готовы. Позиции заняты и обустроены по всем правилам военной фортификации.

Боец с позывным "Сержант" бывший менеджер по продаже строительных материалов. До войны в руках держал разве что средневековое оружие, потому что – реконструктор рыцарских боев. “Специализировался щит, меч пользовался и алибардами, булавами, разный ассортимент, который разрешалось использовать на соревнованиях. Все, что было в средневековье”, — рассказывает боец.

Мужчина говорит, что сложнее было учиться биться на мечах, автомат овладел сразу хотя и не служил. Теперь бывший рыцарь вместо средневековых доспехов носит на себе бронежилет и автомат и держит вместе с собратьями надежную оборону вдоль белорусской границы.

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