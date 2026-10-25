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ТСН в социальных сетях

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Эксклюзив ТСН
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Несмотря на обстрелы: как украинская молодежь объединяет украинцев дома и за границей

Мы побеседовали с украинскими молодежными активистами в те дни, когда Украина отметила День ответственности человека.

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Визия сообщества – это Украина как успешное демократическое государство ответственных и свободных людей. Фото: bhfamily.org

Визия сообщества — это Украина как успешное демократическое государство ответственных и свободных людей. Фото: bhfamily.org

Прифронтово Запорожье, лето 2026 года. София Муравьева, представительница сети « Послы европейской молодежи » (Young European Ambassadors), решила провести выставку в родном городе, регулярно испытывающем российские обстрелы.

«Собралось около 40 человек. То есть это многое как для города, в котором постоянно раздаются взрывы, происходят дроновые атаки или атаки КАБами. Собралась преимущественно молодежь. Это были люди от 14 до 35 лет — именно та аудитория, на которую мы рассчитываем во время организации наших мероприятий», — рассказывает представитель инициативы и один из организаторов странствующей выставки Responsibilities We Share. Эта экспозиция переосмысливает Декларацию ответственности человека, написанную всемирно известным украинским экономистом и визионером Богданом Гаврилишином.

Мы побеседовали с украинскими молодежными активистами в те дни, когда Украина отметила День ответственности человека. Дата 19 октября была установлена Верховной Радой по инициативе Фонда семьи Богдана Гаврилишина. Она совпадает с днем рождения украинского общественного деятеля и соучредителя Всемирного экономического форума в Давосе. А в 2026 году еще исполняется 100 лет со дня его рождения.

«Мы активно участвуем в формировании будущего»

Среди посетителей этой выставки были и люди, которые знали Богдана Гаврилишина лично или посещали его выступления. Они делились воспоминаниями, а младшие участники обсуждали принципы ответственности и их значение сегодня.

Полномасштабная война изменила потребности украинской молодежи и подходы к работе с ней. Если раньше активисты, ученые или молодые таланты считали опыт других стран самым ценным, то сейчас собственные инициативы и достижения являются выдающимся компонентом в международном диалоге. Как эти изменения происходят на практике, можно проследить на примере Фонда семьи Богдана Гаврилишина и его сотрудничества с инициативой «Послы европейской молодежи», финансируемой ЕС и реализуемой программой EU NEIGHBOURS east.

В мае 2026 года выставку представили в Ольденбурге, в пространстве Kreativ Café, где к украинской и немецкой аудитории присоединились представители других стран. В каждом городе экспозиция оставалась доступной для бесплатного посещения в течение нескольких недель после открытия.

Основой дискуссии стала Декларация ответственности человека — документ из 15 принципов. Фото: София Муравьева

Основой дискуссии стала Декларация ответственности человека — документ из 15 принципов. Фото: София Муравьева

В ноябре 2025 года София Муравьева вместе с коллегой организовала открытие такой выставки в Украинском доме в Гамбурге. Среди гостей были украинцы, немцы и представители дипломатического сообщества. Презентацию проводили на украинском и немецком языках, чтобы к обсуждению могли приобщиться разные аудитории.

«Молодые люди сегодня не просто планируют свою жизнь и будущее. Мы уже активно участвуем в формировании будущего Украины через волонтерство, общественные инициативы, международную коммуникацию, поддержку общин и представление Украины за рубежом», — говорит София Муравьева.

Что изменилось при полномасштабном вторжении?

Одной из крупнейших программ, которые основал Богдан Гаврилишин, стала «Молодежь сменит Украину». Она начала действовать в 2012 году и была ориентирована на молодых людей, стремившихся вносить изменения в свои профессиональные сферы и общины.

Сначала участники формировали команды и отправлялись в шесть европейских стран — Польшу, Германию, Австрию, Швейцарию, Швецию и Норвегию. Каждая из них являлась примером для изучения определенных практик государственного управления, экономики, экологии или других сфер. К примеру, в Польше молодежь исследовала децентрализацию, а в Швейцарии — особенности финансовой системы.

Владимир Анткив, менеджер сообщества Фонда семьи Богдана Гаврилишина, объясняет, что изначально программа предполагала не просто ознакомление с европейскими практиками, а их дальнейшее применение в Украине. Однако с течением времени изменился и сам характер обмена опытом.

«Раньше это было больше о получении зарубежного опыта, его исследовании, изучении. Сейчас это еще возможность делиться с миром интересными, лучшими практиками», — объясняет Владимир Анткив.

По его словам, это изменение стало особенно заметным после начала полномасштабного вторжения. В частности, в 2024 году во время поездки в Швейцарию украинские участники программы уже сами делились собственными практиками и кейсами с посещаемыми организациями.

Программу несколько раз меняли. С 2018 по 2021 год она предусматривала обучение в местных школах развития, после которого часть выпускников получала возможность международных поездок. После перерыва, в 2023 году, ее обновили под названием «Молодежь сми (ц)нюет Украину».

Изменение названия отражало новый подход к молодежному лидерству: украинская молодежь уже активно участвует в изменениях, поэтому требует не только вдохновения или новых знаний, но и практических инструментов для реализации собственных идей.

Участники начали больше работать с проектным менеджментом, фандрейзингом, подготовкой заявок на финансирование и развитием собственных инициатив. В 2023-2024 годах часть выпускников получила возможность реализовать проекты благодаря малым грантам, а другие продолжить международный обмен опытом.

По словам Анткива, изменились и финансовые условия, в которых трудятся молодежные и общественные организации. Часть доноров сократила свое присутствие в Украине, поэтому во время обучения участникам стали больше объяснять, как эффективно использовать ресурсы.

«Не всегда будет возможность привлекать множество ресурсов от разных доноров», — отмечает он.

Именно поэтому, объясняет Владимир, в программе ужесточились компоненты проектного менеджмента: участников обучают работать над собственными инициативами, готовить заявки и искать финансирование.

В 2025 г. Фонд также реализовал отдельную программу поддержки молодых предпринимателей. Она была ответом на помощь молодым людям, которые хотят начать собственное дело. В будущем, по словам Анткива, это направление может быть восстановлено или интегрировано в другие молодежные программы.

Владимир Антков и сам начинал как участник программы. Фото: bhfamily.org

Владимир Антков и сам начинал как участник программы. Фото: bhfamily.org

«Я, кстати, тот пример, когда на программу попал не с первого, а со второго раза. Сначала я пробовался в группу в Норвегию, но меня не отобрали. А со второго раза отобрали в группу Польши. Я шел на программу, чтобы получить международный опыт, потому что меня интересовали децентрализация и экология», — вспоминает он.

Во время участия в программе Владимир познакомился с Богданом Гаврилишиным, который общался с молодыми участниками, интересовался их профессиональными планами и тем, как они собираются применять полученные знания. Впоследствии Антков сам стал координатором локальных обучающих программ в Тернополе, Черновцах и Львове. С 2023 года работает менеджером сообщества Фонда. По его словам, сегодня она объединяет более 1600 выпускников разных программ, в то время как на момент его присоединения к сообществу их было около 200.

С мыслью о молодежи за пределами Украины

Полномасштабное вторжение сменило и работу Послов европейской молодежи. В начале 2022 года инициатива еще постепенно возвращалась в офлайн-мероприятие после пандемии COVID-19. Однако война снова ограничила возможности для встреч. Часть участников уехала за границу, некоторые впоследствии вернулись в Украину. В то же время возросла потребность рассказывать международной аудитории об Украине, ее борьбе против российской агрессии и стремлении вступить в Европейский Союз.

«Используя свои знания английского и других иностранных языков, мы общались с разными аудиториями и распространяли информацию об Украине, о том, что на самом деле происходит, за что мы боремся и почему процесс европейской интеграции Украины важен. Потому что фактически через несколько дней после начала полномасштабного вооруженного вторжения наше государство подало заявку на вступление в Европейский Союз. И это ярко демонстрирует нашу устойчивость и стремление двигаться к ЕС даже в столь сложных условиях», — рассказывает национальный координатор инициативы «Послы европейской молодежи» в Украине Ярослав Морозов.

По его словам, после начала полномасштабной войны также возрос интерес молодежи к участию в программе ЕС. Для многих кандидатов возможность объяснять европейскую интеграцию Украины и представлять страну за границей стала одним из главных мотивов приобщиться к сети.

«Когда мы проводили новые наборы по нашей инициативе, к нам подавалось еще больше кандидатов и кандидаток, чем раньше. Все они на вопрос о мотивации участвовать в этой инициативе отвечали как раз о необходимости продвижения евроинтеграционного пути Украины, особенно в условиях великой войны, и о своем желании на волонтерских началах организовывать разнообразные образовательные события», — объясняет Морозов.

Совместная деятельность не ограничивается крупными международными конференциями. Фото: из личного архива Я. Морозова

Совместная деятельность не ограничивается крупными международными конференциями. Фото: из личного архива Я. Морозова

Украинские участники сети проводят тренинги, дискуссии и моделирование работы институтов ЕС в школах и университетах. Они объясняют, как работает Европейский Союз, какие возможности он предлагает для обучения, стажировок и волонтерства и как проходят интеграционные процессы.

Для тех, кто из-за войны войны оказался за границей, участие в сети стало еще и возможностью поддерживать связи с Украиной и работать с международной аудиторией.

«Если это были представители молодежи, которые находились за границей на учебе или профессиональных стажировках, то они использовали эти возможности, которые у них были, и делали это за границей, общались с иностранцами, распространяя знания об Украине», — говорит Ярослав.

По его словам, с февраля 2022 года украинская ячейка Послов европейской молодежи провела более 700 онлайн- и офлайн-мероприятий. Среди них — моделирование Европейского парламента в Киеве, Львове и других городах, тренинги о Европейском Союзе, молодежные конференции и панельные дискуссии. Представители сети также сотрудничали с Делегацией ЕС в Украине и принимали участие в мероприятиях с участием посола ЕС Катарины Матерновой.

Несмотря на сложные условия безопасности организаторы стремятся проводить больше живых встреч. Морозов объясняет, что после нескольких лет пандемии и полномасштабной войны возможность лично общаться, вместе работать над проектами и строить длительные партнерства стала особенно важной для молодежи.

Именно здесь сотрудничество Послов европейской молодежи с Фондом семьи Богдана Гаврилишина приобретает еще одно значение. Совместные выставки и образовательные мероприятия объединяют оставшихся дома украинцев, живущих за границей, и молодежь из других европейских стран. Они позволяют обсуждать не только европейские ценности, но и то, как ответственность за общество проявляется в повседневных решениях и общественной деятельности.

«Для меня эта инициатива стала возможностью развиваться не только профессионально, но личностно. То есть работать, учиться в международной среде», — рассказывает София Муравьева.

В то же время, она научилась командной работе и ответственности, ведь большинство проектов участники инициируют и реализуют совместно. Также София получила возможность представлять Украину на международном уровне.

«Я считаю, что особенно важно то, что такая инициатива помогает молодым людям перейти от заинтересованности к конкретным действиям. Реализовывать собственные проекты, мероприятия, инициативы, приобщаться к общественной жизни, создавать такие возможности для других людей, возможно, еще не так много знающих о них», — объясняет она.

Продолжая учиться, сотрудничать и участвовать в жизни своих общин даже во время войны, молодые люди воплощают в практике принципы, заложенные в Декларации ответственности человека. Для Украины, которая одновременно противостоит российской агрессии и движется к членству в ЕС, активное участие молодежи приобретает особое значение.

Автор: Ольга Консевич

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