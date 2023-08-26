Несмотря на обстрелы в Украину из-за границы везут детей на лечение: медики спасли уже 2 мальчика

Новорожденные Фабиан и Даниэль из Молдовы получили шанс на жизнь.

Несмотря на войну, в Украину везут лечить детей из-за границы. В детском кардиоцентре в Киеве уже прооперировали двух новорожденных мальчиков из Молдовы. Детям дома не могли предоставить необходимую медицинскую помощь. Местные кардиологи сказали, что таких маленьких пациентов успешно оперируют в Украине.

Как деток, которым исполнилось всего неделю, доставляли в страну, которую чуть ли не ежедневно бомбят, чем руководствовались родители, говорится в ТСН.

В реанимационном отделении центра детской кардиологии после операции возобновляется Фабиан Думиника. Мальчик из Молдовы в Украину попал на 8 сутки от рождения, он самостоятельно уже не дышал. Маме Фабиана молдавские врачи на третий день после рождения сына сказали, что до утра малыш не доживет.

Тамошний кардиолог подсказал родителям, что таких детей успешно спасают в Украине. И мама решила воспользоваться этим шансом.

"Страшно не страшно. Нам сказали, что здесь есть шанс. Я бы на край земли поехала, чтобы спасти ребенка", – отвечает жительница Молдовы на вопрос, страшно ли было ехать в Украину.

У Фабиана дефект межжелудочковой перепонки и коарктация аорты. Мальчика прооперировали и теперь у него совершенно здоровое сердце. Однако из реанимации еще не выписывают.

В Украине такие пороки у младенцев обнаруживают еще во время беременности женщины. И оперируют в первые сутки жизни.

Для иностранных пациентов лечение в Украине платное. Сумма зависит от сложности операции, времени нахождения в больнице и стоимости использованных материалов. Но это в разы дешевле, чем в европейских клиниках.

Другой маленький пациент Даниэл уже готовится к выписке. Его из реанимации перевели в палату к маме. Он тоже из Молдовы. Сына в семье ждали три года и слова врачей о болезни после его рождения – как гром среди ясного неба. У мальчика обнаружили тотальный аномальный дренаж легочных вен.

Из Кишинева в Киев маленьких пациентов доставляли реанимобилем. Ехали в тот день, когда россияне били по Одессе. Водитель только прибавил скорости. Из Кишинева в Киев домчал через семь часов.

Свою победу за право жить эти младенцы уже одержали. Даниэл с мамой уже готовятся к выписке и возвращению домой, где их ждет папа. Фабиан после того как его из реанимации переведут в обычную палату, должен еще некоторое время быть под наблюдением врачей. По их прогнозам, несмотря на столь сложную операцию, мальчик, когда подрастет, сможет заниматься даже спортом. И, возможно, в своем исцеленном сердце будет сохранять любовь к Украине.

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Украинские врачи спасли мальчика из Молдовы, который уже не дышал