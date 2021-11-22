Несмотря на решение Верховного Суда: украинка два года не может увидеть похищенного родственниками сына

Несмотря на решение Верховного Суда: украинка два года не может увидеть похищенного родственниками сына

Однажды экс-муж и свекровь Екатерины просто не отдали ей маленького Тимофея.

Украинка Екатерины Говорова два года не может увидеть трехлетнего сына Матвейка, который находится в заложниках у собственных родственников.

В то же время женщина прошла все круги судебного ада и даже выиграла свое дело, говорится 21 ноября в сюжете ТСН.Неделя.

"Я слышала, как ребенок плачет, спрашивает, почему мы не открываем дверь, там же моя мама, но на них это не подействовало", — рассказывает потерпевшая. В последний раз она слышала своего сына год назад через дверную щель, у которой просидела пять часов подряд.

Однажды, говорит, Тимофей чуть не выпал с балкона 5-го этажа. "У меня сердце остановилось, я начинаю быстро звонить, говорю, что малыш на балконе... Меня сразу послали. Малыш визжал, его затащили обратно в квартиру", — вспоминает женщина.

Два года назад она рассталась с мужем Максимом Говоровым из-за пьянства и систематических побоев. Бывшие супруги якобы смогли договориться о графике свиданий папы с сыном, однако однажды экс-муж и свекровь Раиса Говорова просто не отдали Екатерине маленького Тимофея.

Ни органы опеки, ни местные власти, ни полиция в этом беды не увидели, поэтому Екатерина обратилась в Верховный Суд, который постановил вернуть ребенка маме. Впрочем, в исполнительной службе говорят, что якобы не могут найти ни ребенка, ни виновника.

Журналистам начальник отдела исполнительной службы в Новой Ушице и его единственный работник Вадим Пуказ, который должен был выполнить решение суда еще год назад, заявляет, что "на данном этапе" не должен устанавливать местонахождение ребенка. На какие-либо вопросы он отвечать отказывается и просто убегает, закрываясь в собственном кабинете.

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Одна из лучших адвокатов по семейным делам Екатерина Маличенко указывает, что исполнительная служба не работает не только в Новой Ушице. По ее словам, такая ситуация сейчас по всей Украине.

"Вы не представляете, какое количество времени я провожу и сколько пишу, чтобы представитель исполнительной службы выехал", – делится защитница.

Впрочем, после визита журналистов Вадим Пуказ все же навестил дом, в котором находится ребенок. Чиновник, в частности, постучался в дверь, а когда ему не открыли — оставил бумажное предупреждение.

Тогда журналисты ТСН решили позвонить отцу Матвейка вместе с Пуказом. В итоге, на вопрос о том, отказывается ли Говоров выполнять решение суда, мужчина ответил: "Я не буду с вами разговаривать", после чего добавил: "Я не вам, Николаевич".

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"Это фамильярное "Николаевич" на самом деле говорит больше о коррупции, чем любое большое расследование. Люди давно знакомы и в хороших отношениях, таких, что даже Верховный Суд не указ", — отмечает корреспондент ТСН Ира Матвиенко.

"Ни в моей практике, ни в практике моих коллег ни разу я не слышала, чтобы кто-то привлек к ответственности любого исполнителя или исполнительную службу", – продолжает адвокат Маличенко.

Вот и ответ, почему Вадим Пуказ, как и тысячи исполнителей по всей стране, не выполняют свою работу. В 2020 году они выполнили лишь треть судебных решений, среди которых и судьба Тимофея - полусироты при живой маме.