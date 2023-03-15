Несмотря на тяжелое ранение в шею, женщина дотянула жениха до укрытия, которому оторвало руку: невероятная история с фронта

Елена вскоре сможет передвигаться сама, поэтому Станислав сможет повести под венец любимую, которой теперь обязан еще и жизнью.

Собирались жениться, а попали под минометный обстрел. В Днепре спасают пару, которая получили крайне тяжелые ранения в Луганской области. Станиславу взрывом оторвало руку, а обломками изрешетило живот. Елена с ранениями шеи, рук и ног смогла вытащить любимого из-под вражеского огня и спасла ему жизнь, говорится в ТСН.

Щемящую встречу пары сняли врачи, на них она на коляске держит его за уцелевшую руку в реанимации. “Уговаривает, чтобы он побыстрее выздоравливал. Это настоящие человеческие чувства, которые мы видим в реанимационном отделении», – говорят медики.

Станислав отходит после операций и вспоминает тот день, когда с невестой выжили чудом. Они вместе вывозили раненых бойцов, и вдруг поступил вызов: еще один защитник нуждается в помощи. Но до машины не успели дойти – попали под минометный обстрел.“Оглушило. Тело онемело, запекло. Но я слышу его крики – нужно что-то делать”, – рассказывает Елена.

Сама истекала кровью, с обломками в теле, но, несмотря на боль и слабость, спасала любимого. Елена сразу увидела: ранения у Станислава очень тяжелые. “Пыталась онемевшими руками наложить турникет. И все, что могла, сделала. Труднее всего было затащить именно в блиндаж. Я не знаю, это нужно было сделать и все. Тянула, сбрасывала броню, руки дрожали. Я бы сделала это для любого человека, не только для своего жениха», — убеждает девушка.

“Тянула сама, бронежилет сбросила, каску. У нее ранение в шею и в ногу. Все, что я помню, она держит пальцем себе шею, а второй наматывает мне турникет”, — вспоминает Станислав.

Отчаянная помощь Елены спасла Станислава, признают медики больницы Днепра, куда доставили раненых из передовой. Здесь влюбленные уже выдержали несколько операций. “Станислав был очень тяжел. В коме, оторвало руку, много обломков в животе. Елена – сложное ранение, обломок залетел в шею, но все удалось. Видимо, судьба так сложилась, что им обоим повезло. Все было вовремя”, — убеждены медики.

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Они познакомились, защищая Украину. Елена — парикмахер из Днепропетровщины — добровольно пошла парамедиком. Станислав служил в Нацгвардии. Елена вспоминает, сразу обратила внимание на его синие глаза, но о любви, признается, даже не думала. “Я шла спасать людей, потому что я это умею. Какой удивительный тип. Далее окружение – и все было понятно, кто есть кто”, – говорит девушка.

Когда летом им удалось выйти из окружения, осознали свои чувства, говорят они. Перед ранением Станислав успел сделать предложение. “Некоторое время подумала. Тогда говорю, хорошо, я согласна, но ты попал. Со мной будет надёжно, но спокойно не будет. Я заказала уже платье и уже кольца у нас готовы. Хотелось красиво, как девочка”, – говорит Елена.

“Она хороший человек. Была дорога – сейчас еще стала дороже. Только не знаю, как жениться на таком ранении”, — говорит Станислав.

Те, кто перенес такие испытания, преодолеют все, уверенные врачи.

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