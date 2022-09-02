Несмотря на войну, количество поступающих уменьшилось лишь на 10%: какие профессии и университеты выбирают украинцы

Из-за войны желающих учиться в Украине стало меньше, но, по подсчетам Минобразования, всего на 5-10 процентов от предыдущих лет.

Такой вступительной кампании в Украине еще не было, на улице уже осень, а она продолжается. Две сессии национального мультипредментного теста уже прошли и есть первые результаты, но впереди еще одна, специальная сессия, говорится в ТСН.

Те, кто уже выпускники школ подали более 600 тыс заявлений на поступление в вузы на бюджетную форму обучения. Каждому абитуриенту можно подать до пяти заявлений. И эта цифра не намного ниже прошлогодней. В Министерстве образования предварительно прикидывают, что поступающих в Украине уменьшилось от 5 до 10%. И при условии великой войны – это победа.

Не сильно изменились в этом году и выбранные специальности. Среди самых востребованных: "Право"; "Компьютерные науки"; "Филология"; "Психология"; и "Менеджмент";

В прошлом году в первой "пятерке" были желающие учиться на учителей, в этом году их вытеснили — психологи.

Изменилась и география поступления – по популярности, столичные вузы опережают западные. В десятке – университеты Киева, Львова, Ивано-Франковска, Ужгорода и Черновцов.

В Мукачево, где до границы с Венгрией каких-то 50 минут, съехались студенты со всей страны. В министерстве образования уверяют, что высшие школы юга и востока без студентов не останутся. Там решили увеличить количество бюджетных мест для поступающих с особо опасных территорий. «Можно точно сказать, что заведения, где риск артиллерийских ударов – только онлайн. Офлайн – не в Харькове, ни в Запорожье, ни в Николаеве, ни в Кривом Роге», — говорит чиновник.

Харьков еще называли городом студентов. Здешний университет имени Каразина еще в прошлом году был в тройке лидеров по популярности – теперь здесь пусто. Кое-где встречаются первокурсники, несущие документы, им уже объявили, что обучение будет только онлайн, и они уже планируют, где это будут делать. «У меня в коридоре уже одеяло, подушка. Мы готовы уехать, вдруг что-нибудь. Но продолжать учиться будем здесь», – говорит одна из студенток.

Как учить студентов – в относительно спокойных регионах – каждый вуз решает индивидуально. Преобладает дистанционка и смешанный формат.

Сколько украинцев война выгнала учиться за границу — окончательных данных пока нет. Однако большинство вернутся домой, убеждают в Министерстве образования. «Что касается поступающих за границей. Надеемся, что постепенно подавляющее большинство вернется. Чтобы это стимулировать, у них сейчас будет возможность учиться в украинских заведениях дистанционно, онлайн. Такую возможность заведения для них создают», – говорит Олег Шаров.

Два года «ковида» и полгода войны – не улучшили уровня знаний. Есть приспособившиеся и прогрессирующие студенты, но в большинстве уровень знаний снизился — отмечают в Министерстве образования. Но все это можно наверстать, главное, чтобы не исчезала возможность и желание учиться.

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