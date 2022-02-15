Несмотря на заявление об отводе, 140 тысяч военных РФ остаются близ Украины: какая ситуация на границах

Несмотря на заявление об отводе, 140 тысяч военных РФ остаются близ Украины: какая ситуация на границах

У нашей границы с Беларусью Москва до сих пор держит наготове ударную авиацию — штурмовики Су-25, истребители-бомбардировщики СУ-34 и множество боевых вертолетов.

Россия заявляет об отводе войск от украинской границы. По информации Минобороны России, на базу возвращают подразделения двух военных округов – Западного (он граничит с севером Украины) и Южного (это рядом с украинским Востоком и оккупированным Крымом). Как уверяют в Минобороны России, уже начата погрузка на железнодорожный и автомобильный транспорты и сегодня подразделения начнут движение в свои военные гарнизоны. В украинском МИД отнеслись к этой информации с осторожностью.

Об этом идет речь 15 февраля в сюжете ТСН.19:30.

"Из Российской Федерации постоянно раздаются разные заявления. Поэтому у нас уже есть правило не "услышим — тогда поверим", а "увидим — тогда поверим". Увидим отвод — поверим в деэскалацию", — сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

РФ заявила о возвращении на базу подразделений двух военных Округов | Новости мира

Несмотря на заявления об отводе войск, более 140 тысяч российских солдат остаются вблизи наших границ: российские солдаты в Беларуси и российские моряки в Черном и Азовском морях, в Черном море продолжаются масштабные учения с участием трех десятков кораблей. Гибридная война продолжается.

Более трех десятков боевых кораблей вышли в Черное море уже с начала недели. Кажется, сюда согнали весь состав Черноморского флота и усилили его с Северного и Балтийского морей. Потому что таких учений еще не было.

Кремль своим войском на море заблокировал дорогу в наши порты. О закрытии акватории в Министерстве обороны России заявили еще на прошлой неделе. С Азовского моря частично ограничения сняли, а на Черном, наоборот, их расширили. У Кремля в планах не только муштровать войско, играя на нервах украинских Вооруженных Сил и мира, но и создать экономическую блокаду.

Наспех, но нашей Госгидрографии удалось найти безопасный коридор для прохода коммерческих кораблей. Чтобы снизить риск блокады, которая может стоить нашей экономике миллионы долларов. Поэтому большинство судов идут в обход опасной зоны, все равно теряя время и дополнительное горючее, сообщают в Мининфраструктуры.

"За минувшие сутки мы фиксировали бесперебойный трафик торговых судов. Большинство из них придерживались рекомендаций и использовали морской коридор, обходя зону незаконных военных учений РФ", — отметил глава ведомства Александр Кубраков.

Более 140 тысяч российских солдат остаются вблизи украинских границ | Новости мира

Кремль гоняет войско не только на море. Суходол, вдоль наших границ и дальше является площадкой для скопления армады Кремля, часть которой в Москве неожиданно решили увести. Для убедительности даже показали это на видео.

А потом и заверили в Министерстве обороны России: "Подразделения Южного и Западного округов уже приступили к погрузке на автотранспорт и сегодня начнут движение к своим военным гарнизонам".

Однако даже заявления со стороны Кремля не уменьшают напряжения. Ибо в прошлом году весной Москва тоже заявляла об отводе войск, который оказался фейковым.

"Мы все еще считаем, что вторжение в Украину очень вероятно, и оно может быть неизбежным. Мы знаем, что россияне очень подготовлены, поэтому у них есть войска, которые окружают Украину, и они могут сделать это за очень короткий срок. Но время для дипломатии еще есть", — отмечает министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Стортенберг заявил, что Альянс "не видит никакой деэскалации, никакого признака сокращения российского военного присутствия на границах Украины".

"Но мы и дальше будем внимательно следить за тем, что делает Россия", — заверил Столтенберг.

А вот компания Maxar Technologies, специализирующаяся на спутниковых снимках, на фоне лицемерных заявлений Кремля об уходе, опубликовала снимки скопления войск. У нашей границы с Беларусью Москва до сих пор держит наготове ударную авиацию — штурмовики Су-25, истребители-бомбардировщики СУ-34 и множество боевых вертолетов.

Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен второй раз через неделю поговорил с главой российского МИД Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации вокруг Украины.

Читайте также: