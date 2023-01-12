Несобранный урожай и незасеянные озимые: аграрии рассказали, будет ли чем кормить украинцев и мир уже в этом году

Фермеры, несмотря на непогоду, блекауты и обстрелы, выходят в поля и под сине-желтым флагом работают ради своей земли, дома, Украины.

На 40 миллиардов гривен ущерб понесли украинские аграрии за время войны и это условная цифра, потому что подсчитать все пока невозможно. Впрочем, несмотря на обстрелы, заминирование, блекауты и непогоды – фермеры собирают и сеют хлеб, выращивают овощи и занимаются животноводством. Обычно объемы продовольствия уменьшились, только зерновых собрали 50 миллионов тонн, хотя предыдущий урожай был 85 миллионов тонн.

Куда девать старый урожай – главная проблема, от которой болела голова у всех аграриев в начале лета. Продать свое зерно было невозможно, морские порты заблокировали российские войска. Еще одна проблема – кражи зерна на оккупированных россиянами украинских территориях.

Все изменила "зерновая инициатива" при поддержке ООН и Турции, которая заработала и украинское зерно пошло на экспорт. Правда, Россия пыталась сорвать этот процесс. Впрочем, Анкара дала понять Кремлю, кто здесь главный, и зерновой коридор, хоть с задержками, заработал снова. Однако в сентябре фермеров постигла новая беда – непогода. "Такой дождливой осенью за мое хозяйствование 30 лет никогда не было", — говорят аграрии.

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Целый месяц ливень не дал собрать подсолнечник и он сгнил, поэтому позже начали сеять озимые — а это основа будущего урожая. Посеяли меньше, чем в прошлом году на 40%, 20% площадей – еще оккупированы россиянами, так что в этом году соберем зерна меньше. "Это ударит по экспортному потенциалу Украины", — убеждает экономист Олег Пендзенык.

Ущерб агросектору от войны – 7 миллиардов гривен прямых, а не прямых – около 34. Косвенные – это упущенная возможность заработать, а именно эти средства аграрии вкладывают в следующую посевную кампанию. “Если сегодня продать тонну пшеницы урожая этого года, то за эти средства вырастить новую тонну невозможно. Это при ценах на дизтопливо, особенно на минеральные удобрения, на средства защиты”, — говорит фермер Александр Чубук.

Очередной вызов для аграриев – удары россиян по энергетической инфраструктуре. В Днепропетровской области несколько недель назад еще собирали кукурузу, раньше это сделать мешали непогода, обстрелы и обесточивание. Теперь, чтобы зерно не сгнило, его надо высушить."Даже отгрузить зерно вы без света не сможете. Просушить вы не сможете. Все операции сразу блокируются", – говорит фермер Иван Гай.

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Не у всех есть возможность закупить мощные генераторы, поэтому около четверти кукурузы оставили в полях, потому что это дешевле, чем собирать и сушить. “Основная культура, которая давала самый большой вал, это кукуруза. У нее есть риски к уменьшению объемов. Это нехватка средств, культура дорогая при посеве требует много азотных удобрений”, — объясняет министр аграрной политики продовольствия Украины Николай Сольский.

Однако без хлеба Украина не останется, для внутренних нужд зерновых хватает, правда, украинские овощи будут дорожать и дальше. "Помидоры парниковые украинские при блэкауте не выдерживают финансовую конкуренцию и с тем, что едет с открытой почвы из Турции", — отмечает экономист.

Подавляющее большинство овощей из открытого грунта было на юге – Николаевской, Херсонской и Запорожье.

Из-за боевых действий понесло потери и птицеводство, на оккупированных территориях были уничтожены птицекомплексы, где были куры, несшие яйца. Их дефицит и привел к скачку цен в дважды.

Для поддержки аграриев увеличат программу кредитования 5-7-9, а также продолжат выдачу грантов для садов и теплиц – на 1 миллиард гривен. Всемирный банк выделяет 50 миллионов долларов для поддержки элеваторов. Но россияне не могут сломать то, на чем держится весь агросектор – это фермеры. “Что мне дает надежду, это очень конкурентная среда. Практически каждый фермер из себя что-то представляет. Это неслучайный человек в этой сфере. Фермер это не только о деньгах, это стиле жизни”, — убеждает министр.

Все эти люди, несмотря на непогоду, блекауты и обстрелы, выходят в поля и под сине-желтым флагом работают ради своей земли, дома, Украины.

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