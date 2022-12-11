Несокрушимые одесситы привыкают к отсутствию света, которого может не быть три месяца

Одесщина снова без света, люди и до того по 4 дня сидели в обесточенных многоэтажках без газа.

Накануне ночью иранские дроны-камикадзе попали сразу в несколько объектов критической инфраструктуры. И оказалось: последствия хуже, чем после прошлых массированных обстрелов, которые ликвидировали 4 суток, сейчас разрушения в регионе называют масштабными. Одесситы уже больше суток без электроснабжения, заживлена только критическая инфраструктура, говорится в ТСН.

Звук генератора за последние недели стал обычным на улицах Одессы, но сейчас этот звук означает жизнь. После ракетного удара в понедельник электрогенераторы, закупившие магазины, кафе и больницы не прекращали работу.

В то же время круглосуточно чинили поврежденные сети энергетики и за двое суток в домах одесситов стал появляться свет – непредсказуемо и ненадолго. В регионе даже пообещали переход от экстренных к плановым отключениям, но россияне нанесли новый удар. ПВО сбили десяток “Шахедов, но несколько попали по важным объектам и регион снова нырнул в темноту.

“Враг нанес очередной удар по энергетическим объектам области. В первую очередь энергетики работают над восстановлением питания объектам критической инфраструктуры – больницы, водоканал, очистные сооружения. Из-за большого объема повреждений возобновление питания для населения может занять больше времени”, — предупреждает заместитель директора департамента системы жизнеобеспечения Одесской ОВ Владимир Карпич.

Горожане, которые не успели зарядить устройства и гаджеты после долгого обесточивания, сейчас массово штурмуют пункты несокрушимости, где есть розетки и Интернет. Но паники в городе нет. Несколькосуточная жизнь без света, а у некоторых, и без отопления, кажется, закалило горожан. “Да нормально, не дождутся. Павербанки в машине заряжаем. Что нас не убивает, делает нас сильнее. Не быть вместе с россиянами, сами по себе!”, — уверяют люди.

“Для меня это не проблема, я готова без света только в Украине. У меня вода набрана, есть газовая горелка, я готова”, — убеждают горожане.

В самой Одессе и в большинстве населенных пунктов области обесточили почти сто процентов потребителей. Все силы бросили на обеспечение водоснабжения, водоотвода и больших котельных. Заживлены также больницы и роддома. Некоторые жилые массивы Одессы еще до этого удара дронами – сутки просидели без электричества. Труднее всего, говорят жители, сейчас в небоскребах, где нет газовых плит. “У нас по всему “Радужному” стоят электрические плиты, нет газа. Трудно очень! Пиццы, какую готовую продукцию покупаем. Готовить на чем невозможно”, — говорят жители многоэтажек.

“У нас больше 4 суток не было света, если еще дольше. Я не знаю как, когда даю. Ночью на два-три часа. Это уборка, стирка в 3 часа ночи, иначе никак”, – добавляют соседи.

Но главное — тепло и вода в домах есть. Хуже со связью, его нужно ловить по городу.

Трамваи и троллейбусы в Одессе остановлены с понедельника и когда выйдут на маршруты, неизвестно. Ситуация в городе и области и до этой атаки была тяжелой, сейчас крайне сложная. Власть призывает помогать друг другу. Владельцы кафе и магазинов позволяют разогревать на их печках еду, делятся кипятком, зовут заряжать гаджеты, хотя и сейчас нелегко. Никому ни в чем не отказываем, приходят зарядить телефоны, без проблем приходят нагреть кипятка, греем. Мы просто выживаем, у меня хороший арендодатель, скинул огромную аренду. Генератор 35 литров я заправляю”, — рассказывают владельцы кафе.

Как только спасатели потушили огонь после обстрелов, энергетики взялись восстанавливать поврежденное оборудование, но многое уничтожено и ремонту не подлежит. Полное восстановление энергоинфраструктуры в Одессе может забрать 2-3 месяца — речь идет об отладке высоковольтных сетей и соответствующего технического оборудования. Сначала Департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной администрации на своей странице призвал жителей по возможности покинуть регион, и впоследствии этот призыв опровергли, уточнив, что таких заявлений ни одно из представителей власти не делало.

В то же время энергетики уверяют, работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее включать свет хотя бы на непродолжительное время. Поставщики электричества призывают, что даже если свет появляется, использовать его следует бережно. То, что сейчас самая плохая ситуация именно в энергетике, признал и Владимир Зеленский. Президент заявил, что сейчас полтора миллиона человек в Одессе и области без света и призвал всех к взаимопомощи.

Читайте также:

Блекаут в Одесской области и обострение в Косово: главные новости ночи 11 декабря 2022

В Сумской области российские военные из минометов обстреляли похоронную процессию

"Нет ни тепла, ни света": во временно оккупированном Мариуполе люди продолжают выживать