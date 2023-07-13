Несокрушимый дядя Гриша: как волонтер, собиравший деньги на ВСУ во время оккупации Херсона, помогает бойцам

Несокрушимый херсонский волонтер дядя Гриша без ног и пальцев помогает раненым в Днепре.

Григорий Янченко, которого военные зовут дядя Гриша, приехал в больницу Днепра, где спасают самых тяжелых. Он сам потерял ноги и пальцы на руках, однако в свои 76 лет сдаваться не собирается. С начала АТО передал на нужды защитников четыре миллиона гривен, деньги собирал даже в оккупированном Херсоне.

Как он встретился с бойцами – смотрите в ТСН.

Маленькая Дарья с мамой дежурит возле раненого отца. Дядя Гриша не удерживается от объятий. Алексей получил крайне сложное ранение у Кременной, когда вытаскивал погибшего побратима.

"Рядом прилетел снаряд. Через два-три метра взорвался. И обломок прилетел и попал в позвоночный отдел. Ощущение было – как пополам перерезало", – вспоминает Алексей.

Екатерина каждый день возле любимого. Верит: он сможет встать на ноги.

"Жена будет всегда поддерживать, а дочь вырастет и тоже будет гордиться таким отцом. Спасибо тебе", — уверяет бойца дядя Гриша.

В свои семьдесят шесть волонтер Григорий Янченко не теряет оптимизма. И хочет поделиться им с ранеными

Бойцы его знают как дядю Гришу. С начала АТО он собрал и передал военным около четырех миллионов гривен. Во время оккупации Херсона он ездил с украинской музыкой посреди городов и собирал пожертвования на ВСУ на глазах у врага.

Из оккупированного города его едва вывезли в Запорожье, но свое волонтерство мужчина не прекратил. Григорий Янченко сам в советское время служил в псковской дивизии. Но когда Россия вторглась в Украину девять лет назад, сразу начал свое сопротивление врагу.

Несмотря на тяжелые ранения и ампутации, нужно сохранять смысл жизни. Григорий на своем примере доказывает, что из-за потери ног оно не заканчивается. И для каждого бойца ищет нужные слова.

Едва ли не каждый из этих бойцов уже выдержал десятки сложных операций. Медики говорят: волонтер показывает бойцам, что воля к жизни – это тоже лекарство.

"Дядя Гриша является таким символом украинской воли и непоколебимости. У него нет ног, нет пальцев, но сила духа, которая учит всех наших ребят раненых, которые потеряли конечности, жить дальше. Они хотят быть сильными", — отмечают медики.

Григорий Янченко призывает бойцов всей силой бороться за жизнь и не сдаваться.

"Моя одна просьба – не впадать в наркоманию, в алкоголизм. Если не женат, надо жениться. И продолжать род. Есть для чего жить", – отмечает дядя Гриша.

После встречи с ребятами он снова собирается в путь. Говорит: есть еще много планов, чтобы победа стала ближе.

Ранее сообщалось, что дядя Гриша, включавший в оккупированном Херсоне украинские песни, передал ВСУ полмиллиона.

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