Несовершеннолетние байкеры: на Волыни и Ровенщине произошли ДТП с подростками на мотоциклах

Несовершеннолетние байкеры: на Волыни и Ровенщине произошли ДТП с подростками на мотоциклах

Аварии с детьми на мотоциклах в этих регионах случаются нередко. Дети превышают скорость, ездят без шлемов и в нетрезвом состоянии.

15-летний юноша погиб в ДТП на Ровенщине. Авария произошла ночью возле Старого села. Следователи установили, что мотоцикл с двумя подростками внезапно выехал на встречную и влетел в легковушку. От удара байк отбросило на обочину, где он и загорелся. Пассажир погиб на месте. Водителя, ровесника-односельчанина, доставили в больницу с переломами.

Другое ДТП и тоже с подростками на мотоцикле произошло на Волыни. Там трое парней, четырнадцати и пятнадцати лет, не справились с управлением и въехали в машину.

Об этом говорится 9 августа в сюжете ТСН.19:30.

Авария произошла вот на дороге между селами. Мотоцикл с тремя подростками въехал в машину, которая двигалась навстречу. Ребят от удара разбросало на обочину.

У Романа и Екатерины, которые были в той легковушке, до сих пор перед глазами те ужасные мгновения.

"Его коленная чашечка осталась в дверях, то есть кость в дверях. Ну это очень страшно", — говорит водитель автомобиля.

Говорят, все произошло посреди ночи. Мотоцикл просто вылетел на них из темноты. Когда выбежали на улицу, увидели на обочине травмированных подростков. Уверяют, что все трое были без шлемов и навеселе.

"У каждого из рта пахло алкоголем. Они ехали где-то с дискотеки", — отмечает водитель.

Новости Украины: в Ровенской области и на Волыни произошли ДТП с подростками на мотоциклах

"Мы спросили, употребляли они алкоголь или нет, они сказали "да", — добавляет пассажирка авто.

Водителю двухколесного — 15 лет, его пассажирам — 14 и 15. Все трое госпитализированы. Больше всего пострадал 14-летний Владимир. Он сейчас в реанимации. Сегодня же оперировать должны и его друга с открытым переломом ноги. Общаться с журналистами родители отказываются.

Аварии с детьми на Волыни случаются нередко. В соседнем селе весной двое сестер на скутере не справились с управлением и на повороте въехали в забор. Одна из девушек погибла. Несмотря на все эти трагедии селами продолжают разъезжать подростки. Мотоциклы и скутеры здесь почти в каждом дворе и родители их детям не запрещают.

Однако односельчане признают, что дети не соблюдают скорости и просто летают по улицам. Самое страшное, говорят, ночью после вечеринок.

В полиции уже выяснили, что водитель мотоцикла и один из пассажиров были пьяны. Правоохранители напоминают, что ездить на мотоциклах можно только с 16-летнего возраста. И только в шлемах.

Уверяют, по селам ездят патрули. Однако за время съемок мы ни одного не увидели, а детей на мотоциклах насчитали с десяток.

Напомним, что в Житомирские области разбился мотоциклист, столкнувшись с деревом.

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