Несовершеннолетние контрабандисты: как детей втянули в схему теневого заработка на границе - эксклюзив ТСН

Граница. / © ТСН

Реклама

Государственная граница Украины. КПП "Порубное" на границе с Румынией в Черновицкой области. Команда ТСН прибыла в этот пункт пропуска, чтобы посмотреть, как выезжают за границу украинцы в возрасте от 18 до 22 лет. На момент снятия очередей не было. Более 18-22-летних украинцев больше въехало, чем уехало.

Что происходит на украинско-румынской границе и как дети в Карпатах помогают нарушителям бежать за границу, в сюжете ТСН.Тиждень.

Молодые люди, с которыми нам удалось пообщаться, ехали в соседнюю страну, побывали там определенное время побыли и вернулись. Очень маленькое количество людей, пытающихся просто уехать и остаться за границей.

Реклама

Требования по документам для всех мужчин одинаковы, отмечает Помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев.

"Раньше кто боялся ехать. Теперь законодательство им позволяет свободно ехать. Но нужны военный учет…. Военно-учетный документ в любой форме. Мы приветствуем и "Резерв+", можно и в бумажной форме. Человек может стоять на учете, или имеет отсрочку по какой-то причине, или исключен из этого документа. границу”, - подчеркнул он.

ДЕТИ-ПРОВЕДНИКИ

ТСН отправляется в Карпаты. Именно здесь местные жители разработали новую схему перевода нелегалов в Румынию. Чтобы не попасть и не получить тюремный срок, взрослые отправляют с нелегалами на границу своих детей. Несовершеннолетних проводников пограничники задерживают десятками. За такие "услуги" получают две тысячи долларов.

Оперативный сотрудник Госпогранслужбы, лицо которого мы не покажем, рассказал нам об этой новейшей практике заработка. По его словам, преимущественно такие "предприниматели" - это школьники или дети из неблагополучных семей.

Реклама

"Такие случаи уже неоднократно случались, когда мы задерживали детей вместе с людьми, которые хотели незаконно пересечь границу. В основном вопрос стоит в денежном вознаграждении. Возраст - от 15 до 17 лет. Один раз был 13-летний ребенок. Они местные, знают маршрут следования, понимают, где ездить. Они даже знают наши машины, в которых авто мы можем передвигаться, какой вид, некоторые знают нас в лицо”, - рассказал он.

Едем в город Красноильск в Черновицкой области, который является едва ли не столицей контрабандистов. О здешнем мужчине даже сняли полнометражный художественный фильм. Впрочем, пообщаться с местными жителями оказалось не так уж просто, потому что говорят на румынском.

Красноильск – городок на самой румынской границе. Оно славится своими верблюдами - так называют людей, которые на своем холме переносят контрабанду через границу. То, что Красноильск – Украина, видно по всем надписям и атрибутике. Впрочем, это ощущение до тех пор - не начинаем разговаривать с местными жителями, ибо подавляющее большинство из них говорит по-русски.

Местные говорят, что сложилось исторически. Впрочем, интересно то, что в Красноильске сейчас пять школ, но украиноязычная - только одна. Она расположена в старом помещичьем имении, которому уже более 100 лет. В этом учебном заведении дети ютятся в маленьких комнатках, а потому все больше учеников даже из украиноязычных семей идут учиться румынским, а условия лучше.

Реклама

Директор Красноильского лицея №3 Наталья Таранец о малолетних проводниках через границу знает, но убеждает, что это точно не ее ученики: "Мы контролируем этот процесс. Классные руководители обязательно позвонят родителям и спросят. почему нет ребенка на занятиях в школе. Если ребенок болен, должна быть справка. Я защищаю своих детей".

Именно в Красноильске пограничники зафиксировали этот неприятный вид контрабанды людей именно с помощью детей и подростков. В течение 2024 года было задержано 28 таких граждан. С начала этого года – их уже 18. Такую противоправную деятельность документируют. Есть уже случаи настоящих приговоров суда, происходит работа ведется и с семьями, и с родителями, и с самыми несовершеннолетними.

Объемы сигаретной контрабанды в этом месте значительно снизились, говорит оперативник. Дело не только в том, что лучше работают пограничники. Просто на ухилянтах сейчас можно заработать больше и легче, потому что не нужно на своем холме через горы нести тысячи пачек сигарет. Впрочем, такие сигаретные тропы тоже не зарастают, а контрабандные караваны становятся все хитрее.

"От две недели назад мы задерживали табачные изделия. Люди такой механизм придумали: первые двое идут с пустыми ящиками, а сзади, на определенном расстоянии, уже идут так называемые верблюды", - рассказал представитель ГНСУ.

Реклама

ГРАНИЦ В ГОРАХ

Даты ТСН выезжает в сердце украинских Карпат - на Черногорский хребет. Один из самых высокогорных пограничных застав Украины - "Шибене". Здесь уже "поймали" двоих мужчин. Они неделю шли от Говерлы к границе маршрутом, который купили за большие деньги в соцсети. Вышли четко на пограничников. Рассказывают, что задержали их собаки. У одного из нарушителей в портфеле – еда (чай, сахар, каши, спортивные протеины); лекарства (от кашля, пищеварения, простуды); специальная одежда и одноразовый душ.

Около двух ночи с границы привозят Олега. Он отправился в свое путешествие из Коломыи. Шла месяц, но результат такой же – его поймали границы. Муж работу пограничников оценивает по отлично.

Служба здесь, на границе, трудна. У бойцов постоянные дежурства, ночные выезды, иногда приходится задерживать опасных преступников, которых полиция ищет годами. Но пограничники говорят, что свою работу любят. Особенно когда выезжают каменистыми горными дорогами на просторы, с которых открывается невероятная панорама на украинские Карпаты: Черногорский хребет, Поп-Иван, Говерла.