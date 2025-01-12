Несовершеннолетние "мажоры" спровоцировали скандал в центре Киева: стало известно, чьи это дети

Родители несовершеннолетних парней, которые на днях заблокировали движение автотранспорта на одной из центральных улиц Киева, это предприниматели, госслужащие и пенсионеры.

Об этом сообщил источник ТСН.ua в полиции.

В полиции отметили, что статус "мажоры", которым ребят обозначили в Сети, явно преувеличен.

В частности, по информации правоохранительных органов, отец Драгана работает в райгосадминистрации одного из районов столицы, отец Федорченко работает в администрации государственной специальной службы транспорта, отец Рогового работает в одном из учебных заведений Киева, родители Рудницкого и Исаенко – бизнесмены, отец Юткина работает в одной из гостиниц, а отец Цимидана – уже на пенсии.

Ранее народный депутат Дмитрий Исаенко, избранный в Верховную Раду от запрещенной теперь партии ОПЗЖ, заявил, что никак не может быть причастен к скандалу с киевскими "мажорами", ведь у него нет сына, а только дочь.

Напомним, в ночь на воскресенье, 12 января, полиция Киева в рамках уголовного производства осуществила обыски дома у двух несовершеннолетних фигурантов скандала, по результатам которых изъяли оружие, патроны, страйкбольную гранату, кастет, нож, а также компьютерную технику и мобильные телефоны.

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