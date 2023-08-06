Неспокойная ночь в Украине: в каких регионах гремели взрывы

В результате вражеских обстрелов есть жертвы.

Ночь 6 августа была неспокойной. Некоторые регионы были под обстрелами, а в некоторых – гремели взрывы.

Какая ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций — читайте в материале ТСН.ua

Хмельнитчина: сегодня область была атакована врагом; взрывы в Староконстантиновской и Хмельницкой общинах. Большинство ракет были сбиты силами ПВО. В Староконстантиновской общине взрывной волной повреждены несколько частных жилых домов, коммунальное учреждение культуры, помещение автовокзала.

Также в результате вражеской атаки пожар состава отходов кукурузы на территории элеватора в Староконстантиновской общине. Возгорание состава ликвидировали. В результате взрыва травмы получил работник объекта. На территории Хмельницкой общины работало ПВО. Данные уточняются.

Ровенщина: во время ночной воздушной тревоги были зафиксированы взрывы в Ровенской области в Дубенском районе. Последствия уточняются.

Черкасская область: ночью силами ПВО сбита крылатая ракета над областью. Сообщений о ранениях, повреждениях имущества или пожарах не поступало. Данные уточняются.

Черниговщина: в сутки — 6 обстрелов (55 взрывов). Враг использовал минометы, артиллерию, гранатометы; ударил по Сновскому обществу Корюковского района, по Новгород-Северскому обществу. Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром врагом совершено 6 обстрелов. Зафиксировано 19 взрывов.

Обстреляно 6 населенных пунктов в Белопольской, Хотинской, Юнаковской и Середино-Будской общинах; враг гатив из минометов, артиллерии, гранатометов и пулеметов. Предварительно – без человеческих потерь и разрушения гражданской инфраструктуры.

Вчера за день — 15 вражеских обстрелов пограничных общин. Зафиксировано 119 взрывов. Обстреляно 13 населенных пунктов в 7 территориальных общинах: Краснопольском, Белопольском, Юнаковском, Середино-Будском, Шалыгинском, Эсманском, Новослободском. Новослободская община: артиллерийский обстрел (11 взрывов), гранатомет (14 взрывов). В результате обстрела погиб местный житель. Поврежден частный жилой дом.

Днепропетровщина: вчера вражеские снаряды снова падали на Никопольщину. Агрессор накрыл ее артиллерийским огнем. В течение ночи враг трижды устроил по району. Выпустил из тяжёлой артиллерии десяток снарядов. Они улетели на Никополь и Марганецкую общину. Прошло без погибших и пострадавших. Последствия обстрелов выясняются.



Запорожская область: враг активизировал обстрелы свободной территории области: повреждены многоэтажные и частные дома, коммунальные объекты.

95 ударов по 21 населенному пункту совершили российские войска за минувшие сутки: 6 обстрелов из РСЗО по Темировке, Новодаровке, 5 ракетных атак по Запорожью и Камышевасу, авиационный удар по Орехову, атаки из БПЛА по Затышью и Новодаровке. Кроме того, 81 артиллерийский удар пришелся по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Красного, Левадного, Новоандреевки, Малиновки, Успеновки, Белогорья, Каменского, Степного, Пятихаток, Павловки, Плавнов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ночью в очередной раз атаковали окрестности Запорожья: взрывной волной повреждены складские помещения объекта инфраструктуры, произошло возгорание сухой травы вокруг.

В Камышевасе мишенью стало коммунальное предприятие, повреждены жилые дома рядом.

Харьковщина: на Слобожанском направлении враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Одноробовка Богодуховского района, Стрелка Харьковского района, Гатище Чугуевского района.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Караическое, Бударки и Землянки Чугуевского района.

На Купянском направлении наши воины отразили атаки противника в районах Ольшаной и Синьковки. Враг нанес авиационные удары возле Кисловки и Крахмального. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка и Берестово. В результате артиллерийского обстрела с. Чернещина Изюмского района повреждены частные дома.

Напомним, утром 6 августа кафиры нанесли ракетные удары по Холодногорскому району Харькова. Предварительно – ЗРК С-300. О пострадавших ничего не известно.

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