"Несямовытый" ксёндз, который на службе с приходом пел о калине, рассказал о восторге от украинской песни

"Несямовытый" ксёндз, который на службе с приходом пел о калине, рассказал о восторге от украинской песни

Варшава открыла двери для украинцев, здесь поддержка повсюду – развевается в окнах, звучит на улицах и даже в костелах.

Видео, где ксёндз с колонкой в руках задает ритм прихожанам и все поют «Ой, у лізі червона калина», уже стало вирусным, говорится в ТСН.

Ксендз, так полюбившийся украинцам живет в бывшем монашем городке Биляны – одна из окрестностей Варшавы. Его домик стоит вплотную к костелу. Во дворике рядом нежятся ослы. В доме, где Войтех Дроздович живет сам, повсюду свечи, живые цветы, книги.

Обществу беллен Войтех служит уже 20 лет. Это особое место, ведь раньше сюда приезжали монахи, чтобы подумать над будущим, рассказывает ксёндз.

Местные его знают, как звездного священника и по-здешнему называют «несямовытым» – то есть удивительным. Когда однажды пришли на службу и получили текст украинской песни латинскими буквами, совсем не удивились. «У меня здесь сестричка Ханя. И она говорит, что послушай какая волшебная песня украинская от Андрея Хливнюнка. И я слушаю один раз... Ооо, чудо. Во второй раз. И потом я говорю Хане — завтра у меня люди на богослужение, мы это споем», — рассказывает мужчина о своей идее.

Все время во время непродолжительного интервью для ТСН, он извинялся, что говорит по-русски. Ее выучил 20 лет назад, когда ездил в Сибирь – служить польской общине. Но обещает, что поучит и украинский и практиковать его уже есть с кем. Рядом в соседнем здании католического лицея живет более сотни украинцев – женщин и детей. Ими опекается директор – ксёндз Павел. «Люди имеют покой. Каждый свою комнату. Им все помогают и поддерживают. Многие поляки даже анонимно это делают», — рассказывает мужчина.

В Варшаве ксёндз включил "Ой, в лугу красная калина" во время службы – история священника

Здесь живут Миша с мамой и бабушкой, бежавшие сюда от бомбежек Житомира. И годовалая Милана из разрушенного Харькова. Дети играя все время говорят о войне. А взрослые – несмотря на гостеприимство поляков – мечтают вернуться домой. Ксендз Войтех за них каждый день молится. «Дорогие мои, вы на войне, мы на свободе, но мы рядом. Не было в истории нашей, чтобы так близко подружились... Да здравствуют свободная Украина», — говорит ксёндз Войтех Дроздович.

В своем сказочном домике мужчина продолжает мугыкает «Ой, у лізі червона калина». Украинские слова ему все же поддаются.

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