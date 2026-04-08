"Нет части ноги, выбиты зубы": воин после российского плена и пыток вернулся в ВСУ

Обучение инструкторов / © ТСН

Реклама

В 37-й отдельной бригаде морской пехоты провели интенсивный курс для тех, кто сам учит других. Опытные инструкторы осваивали новейшие методики, чтобы передать их новобранцам.

Как тренируются бойцы и какие жизненные драмы стоят за их позывными — видела корреспондент ТСН Анастасия Неверная.

«Маэстро» рассказал о своей работе

Задача максимум — проверить каждый закоулок, уничтожить противника и уцелеть. После каждого выхода — тщательный разбор ошибок. Даже лучшие знают: скорость замены магазина или слаженность в паре может стоить жизни.

Реклама

«Маэстро"-Александр в армии с 2018-го года, а в гражданской жизни руководил детским танцевальным коллективом. Теперь вместо хореографических па он разрабатывает схемы минирования. Его гордость — контрнаступление 2022-го года на Херсонщине, где он с побратимами готовил проходы для техники под самым носом у врага.

«Маэстро», военнослужащий 37 ОБрМП: «Мы за месяц раньше уже готовили проходы, чтобы наша техника могла заехать. Теперь я минирую окопы во время учений, чтобы курсанты научились адекватно реагировать на обстрелы и взрывы. Они должны быть готовы психологически».

Когда военные делают первые шаги в окоп — раздается взрыв, летит земля, а с неба добавляется сброс с дрона. Это экзамен на выносливость, который проходят все.

История «Балу»: возвращение в ВСУ после плена

Один из самых опытных инструкторов — Александр с псевдонимом «Балу». Он на службе уже 7 лет, полномасштабное вторжение встретил под Чонгаром. В марте 2022-го его отделение попало в окружение и оказалось в плену.

Реклама

Более года в неволе оставили на теле Александра страшные следы: выбитые зубы, сломанная носовая перегородка и ампутация части ноги.

«Балу», военнослужащий 37 ОБрМП: «Нет части ноги, выбиты зубы, сломанное переносица, пальцы… Потерпел очень большое количество травм в результате пыток, получил инвалидность 3 группы. Но мы здесь, чтобы передать знания».

Несмотря на травмы, «Балу» уверенно держит РПГ и учит молодых бойцов уничтожать вражескую технику.

Почему инструкторам нужно обучение

Даже для инструкторов с огромным боевым опытом учения не прекращаются ни на минуту. Поле боя 2026 года требует новых подходов.

Реклама

«Белый», главный сержант 37 ОБрМП: «Все инструкторы имеют боевой опыт, но они постоянно мониторят, как меняется обстановка. Все новое сразу внедряется в подготовку».

Сейчас 37-я бригада держит оборону на Александровском отрезке фронта. Знания, полученные на полигоне под Днепром, уже через несколько дней станут инструментом для уничтожения оккупантов на передовой.

