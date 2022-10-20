Нет единого видения: эксперт – о разнице мнений стран Европы по поводу сценария завершения войны

Единого видения сценария завершения войны в Украине у государств Европы нет.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказала глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерива Мария Золкина.

По ее словам, в этом вопросе есть четкое разделение Европы на Западную и Восточную.

Так, Чехия, Польша и страны Балтии считают, что победа Украины должна состоять в виде возвращения украинских территорий и отсутствия политических компромиссов (с Россией – Ред.) относительно нашего будущего.

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"Выведение российских войск я не считаю реалистичным. Россия не будет выводить добровольно войска, по крайней мере Путин – точно. Разве что в результате какого-то конспирологического сценария в России будет изменена власть и преемник Путина на фоне попыток с Западом перезагрузить отношения выводить войска. По крайней мере из континентальной. Вряд ли найдется российский политик, который заявит, что из Крыма нужно вывести российские войска. Россия добровольно не будет выводить войска", – говорит Золкина.

Аналитик не отмечает: Украина не должна "продавать" свой суверенитет и страны Восточной Европы с нами в этом солидарны.

Западнее – в Германии, Франции, Италии – официальная риторика звучит о том, что Украина должна победить и освободить свою территорию.

"Но очертания этого мира должна решать сама Украина. И за этим скрываются идеи, что Украине придется выбирать между миром и справедливостью. Это прозвучало на Варшавском форуме от одного из депутатов Бундестага оппозиционной ХДС/ХСС. Это означает, например, отсутствие репараций и наказания для военных преступников. Появляется странная дискуссия по Крыму: нужно ли настаивать на выводе российских войск", – объясняет Золкина.

Ранее Мария Золкина объяснила, почему Путин не объявил "военное положение" в оккупированном Крыму.

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