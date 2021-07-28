"Нет карманным армиям": в Днепре митингующие требовали ликвидировать "Муниципальную стражу"

Жители города жалуются, что сотрудники "Муниципальной охраны" неоднократно нарушали их права.

"Нет карманным армиям" — под таким лозунгом около 200 митингующих протестовали под стенами горсовета Днепра.

Об этом говорится 28 июня в сюжете ТСН.19:30.

Митингующие требовали от чиновников ликвидировать коммунальное предприятие "Муниципальная стража", мол, его работники неоднократно нарушали права горожан.

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Последней каплей стало избиение медийщиков в начале июля. Тогда коммунальщики приехали срезать рекламные щиты частных компаний. Якобы из-за несоответствия дизайн-кода Днепра. Предприниматели заявили о политическом преследовании и решение суда в свою пользу.

Конфликт перерос в драку между муниципальной стражей и молодыми людьми из группы поддержки предпринимателей. В схватке пострадали съемочные группы двух местных каналов: журналистов и операторов избили, а их технику разбили. За хулиганские действия суд отправил трех работников муниципальной стражи под круглосуточный домашний арест на два месяца.

"Мне очень стыдно за то, что эта муниципальная стража является представителями городского совета, частью городского совета, а в том числе — и моя. Я прошу прощения за их поведение", — заявила руководительница "Слуги народа" в горсовете Днепра Алиада Мансурова.

Новости Украины: в Днепре люди требовали ликвидировать "Муниципальную стражу" из-за нарушения прав горожан

Напомним, что полицейские задержали двух жителей Днепропетровской области, подозреваемых в нападении на правозащитницу Наталью Ешонкулову.

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