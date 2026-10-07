"Нет никаких сомнений": в МИД Украины заявили, кто стоит за атакой на суда возле Болгарии

Георгий Тихий / © МИД Украины

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Украина и Болгария постоянно координируют действия и обмениваются данными после того, как у болгарского побережья были атакованы гражданские корабли. В украинском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что за этими ударами стоит Россия и призывают международное сообщество к решительным действиям.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

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Атака на суда у Болгарии: что заявили в МИД Украины

Как отметил представитель МИД, страны сразу вышли на связь — и на уровне министерств, и через украинское посольство в Софии. Украина поделилась с болгарскими партнерами данными от своих военных и получила ответную информацию, которую собрала Болгария.

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Представитель МИД заявил, что по оценке украинской стороны, причастность России к инциденту бесспорна, а сама Украина никаких операций в этой акватории не проводила.

«Сейчас нет сомнений, что это российские удары. Украина, как вы знаете, официально подтвердила, что не проводила никаких сделок в той части. По состоянию на сегодняшний день военные разведки, насколько мне известно, продолжают выяснение обстоятельств: именно чем, каким образом, почему это было сделано, как технически происходили все эти процессы», — отметил спикер МИД.

В МИД Украины считают эти удары атакой России на мировую продовольственную безопасность. По словам Георгия Тихого, целенаправленные обстрелы гражданских судов с зерном наносят удар по самым незащищенным странам Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, ведь Украина обеспечивает едой более 400 миллионов человек в мире.

Кроме того, спикер обратил внимание на то, что удары произошли в исключительной экономической зоне страны-члена НАТО, что, по его словам, требует более серьезной реакции мира.

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«Вчера мы видели, как все равно Путин приказывает бить по кораблям. В том числе в экономической зоне Болгарии. Мне кажется, что это уже хамство и наглость, которая должна получать ответы наконец, а не просто осуждение или дипломатические стейтменты. Это все нуждается в реальных людях», — подытожил представитель.

Атака на суда возле Болгарии — последние новости

Напомним, в Черном море в экономической зоне Болгарии дроны атаковали два торговых судна. Одно из них затонуло, и что с экипажем пока неизвестно. С другого судна спасли 18 человек.

Президент Болгарии Румен Радев сообщил, что атака произошла около 3 ночи примерно в 112 км от берега близ города Бяла. Корабли атаковали воздушные и морские беспилотники. Один из них — сухогруз Alfa Watan под флагом Того, который принадлежит турецкой компании и направлялся в румынский порт Сулина.

Впоследствии премьер-министр Болгарии Румен Радев выразил решительный протест и жестко осудил атаку воздушных и морских дронов на два коммерческих судна в исключительной экономической зоне страны.

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