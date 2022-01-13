"Нет" обнаженному телу, дискриминации и насилию в рекламе: в Украине заработал обновленный закон

"Нет" обнаженному телу, дискриминации и насилию в рекламе: в Украине заработал обновленный закон

Прибегать к сексизму и дискриминации рекламщикам было запрещено и раньше.

В Украине вступили в силу поправки к закону о рекламе. Законодатели увеличили штрафы и четко прописали критерии, за что будут наказывать. Нововведения коснутся работодателей – в объявлениях о приеме на должность запрещается предлагать работу только женщинам или мужчинам и указывать возраст кандидата.

О том, как будут работать изменения, кто будет их контролировать и какие штрафы предусмотрены за нарушение - 12 января, говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Прибегать к сексизму и дискриминации рекламщикам было запрещено и раньше. Но юристы находили пробелы в законодательстве. Такие материалы можно было называть шуткой или пародией – и избегать ответственности, говорит правозащитница Александра Голуб.

"Этот запрет был достаточно абстрактным и не было детализации. Соответственно, когда кто-то жаловался на эту рекламу, рекламодатель всегда мог сказать "нет, это вам показалось". Отныне в законе есть четкое определение, какая реклама является дискриминационной по признаку пола и что в этой рекламе конкретно нельзя размещать", — объясняет она.

В Украине вступили в силу правки к закону о рекламе

Обновленный закон запрещает рекламу, содержащую признаки гендерной, возрастной и физической дискриминации. Теперь нельзя использовать изображение обнаженного тела человека с целью привлечения внимания потребителей. Штраф за нарушение закона составит десять минимальных зарплат (65 тысяч гривен).

Изменения ждут и работодателей. Указывать в описании вакансии возраст, пол, национальность и место жительства кандидата запрещено. А контролировать норму предлагается самим соискателям работы. Если выявят нарушения – жаловаться можно в Государственную службу труда Украины. За нарушение придется уплатить также 65 тысяч гривен.

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