"Нет последней гирьки на весах": Фейгин объяснил, что заставило бы окружение Путина к переговорам с Западом

В окружении президента России Владимира Путина точно есть недовольные последствиями от вторжения в Украину и ходом войны. Однако пока нет той гирьки на весах, которая могла бы перевесить и склонить окружение главы Кремля к переговорам с Западом.

Если бы ВСУ освободили оккупированный Херсон или ворвались в оккупированный Крым, именно это бы и "исчерпало терпение этого окружения".

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал российский оппозиционер, правозащитник и адвокат Марк Фейгин, комментируя информацию из британских таблоидов о панике в окружении Путина и готовность к переговорам с Западом.

"Таблоид он на то и таблоид, чтобы не нести ответственность за достоверность своих публикаций и излагаемые в них ведомости. Другое дело — можем ли мы предполагать, что в окружении (Путина — ред.) далеко не все довольны ходом "СВО" и последствиями этого всего? Есть ли там недовольные? У меня нет никакого сомнения, что недовольны в окружении Путина есть. Потому что они реально теряют деньги, страдают от того, что происходит", – заверил Фейгин.

В то же время он отметил, что в окружении российского диктатора нет таких ярых людей, которые бы обязательно хотели, чтобы "Украина стала наша".

"Также я могу предположить, что у западных спецслужб могут быть свои конфиденты. Но насколько такие люди могут так засветиться, так подставиться, открыто войдя с кем-то в контакт по поводу того, что они недовольны этой ситуации и обозначают ее в Кремле как хаос, – это, мне кажется, преувеличение", – сказал оппозиционер.

"Я допускаю, что в окружении Путина это (готовность к переговорам с Западом – ред.) может назревать, но нет той последней гирьки на этих весах, которая могла бы изменить ситуацию. Если бы (ВСУ – ред.) взяли Херсон или ворвались в Крым, то это и было бы тем последним, что бы исчерпало терпение этого окружения. То есть этот смысл вопроса – ради чего? Мы говорим часто, что общество задается этим вопросом – за что все гибели, потери? А кто сказал, что этим вопросом не может после потери Херсона или правого берега Днепра задатся его (Путина – ред.) окружение?" – резюмировал Фейгин.

Напомним, ранее британский таблоид Mirror сообщил, что высокопоставленный чиновник из Кремля тайно обратился к Западу, чтобы помочь положить конец вторжению РФ в Украину. Стало ясно, что Кремль паникует и отчаянно нуждается в прекращении кровавой войны.

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