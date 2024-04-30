"Нет, России": что происходит в Грузии из-за скандального закона об "иноагентах" и какова реакция США и ЕС

Персональные санкции для тех, кто примет закон об иноагентах в Грузии - к этому призывает немецкий депутат, побывавший в центре Тбилиси на многотысячном протесте. Теперь член комитета по делам ЕС Томас Хакер убежденно утверждает: партия власти в Грузии полностью оторвана от желаний народа. Но в случае принятия закона об иноагентах - Грузию все равно лишат статуса кандидата в ЕС, так и не начав переговоров.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Яны Слесарчук.

Украинский флаг снова развевается на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Для тысяч грузин, заполонивших подступы к парламенту, он так же, как и европейский флаг - символ победы над авторитаризмом. Которого они в своем государстве стараются не допустить.

"Мы всей семьей хотим сказать "нет" России. Наше будущее - в Европе, нам нужно европейское правосудие, европейский порядок, где система служит народу, а не наоборот", - говорит протестующий Леван Джобава.

Этот же закон в первом чтении уже принимали год назад, но из-за бурных протестов партия "Грузинская мечта", основанная олигархом Бидзиной Иванишвили, сдала назад - и сняла законопроект с рассмотрения.

В Грузии протестуют из-за скандального закона об "иноагентах"

"Этот российский закон клеймит любого свободного человека, любую свободную организацию, которая получает более 20 процентов финансирования из иностранных источников. Сотни неправительственных организаций, которые так много хорошего делают для Грузии, подпадают под него, их могут закрыть, потому что по закону министерство юстиции может так поступить с любым иноагентом", - говорит протестующий Ника Шургая.

ЕС и Соединенные Штаты уже предупредили Грузию: принятие этого закона означает прекращение и евроинтеграции, и партнерских отношений.

Президент Саломе Зурабишвили заявила, что ветирует закон. Но в партии власти настроены идти до конца и имеет достаточно голосов в парламенте, чтобы преодолеть президентское вето. Ряд грузинских дипломатов распространил обращение, где обвиняет "Грузинскую мечту" в том, что она на 180 градусов развернула внешнеполитический курс Грузии.

Главные союзники "Грузинской мечты" - люди, которые боятся войны, потому что их запугивают: если поссориться с Россией она снова нападет, как уже раз сделала это в 2008-м. А еще - патриархальная и гомофобная часть общества, для которой евроинтеграция - означает недопустимую толерантность.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Закон, блокирующий Грузии путь в Европу! В Тбилиси собрался многотысячный протест!

Напомним, ранее МИД Украины отреагировало на пренебрежительный контекст, в котором было употреблено название нашей страны.

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