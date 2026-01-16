Нет тепла и воды: куда жаловаться украинцам

Линия 112 / © ТСН

На время действия чрезвычайной ситуации в энергетике единая экстренная служба 112 расширила свои функции. Теперь операторы принимают не только вызовы в полицию или медиков, но и жалобы на холодные батареи и отсутствие воды.

Зачем это сделали, как это разгрузит коммунальные службы и хватит ли у государства резервов, если морозы усилятся — выясняла корреспондент ТСН Ирина Маркевич.

Шквал звонков: «Замерзаем уже 4 суток»

Линии для коммунальных жалоб только открыли, а количество обращений уже в разы превысило все другие экстренные ситуации в стране. Только от киевлян за сутки поступает более 3500 звонков, и почти все они об одном — отсутствие тепла.

Екатерина Дмитриева, оператор службы 112: «Звонили об отсутствии воды и света уже 4 суток. Мы помогаем разгружать линию 1551 и одновременно принимаем экстренные случаи. Почти каждый случай сейчас — это или тепло, или энергоснабжение».

Специалисты отмечают: звонить из одной квартиры десятки раз нет смысла — это лишь перегружает систему. Однако объединяться с соседями стоит. Если из одного квартала поступает 10–20 звонков, это становится сигналом для немедленного развертывания палаток ГСЧС именно в этом микрорайоне.

Как работает алгоритм реагирования

Служба 112 собирает информацию, чтобы серьезная ситуация не стала критической (например, когда замерзают трубы во всем доме или одинокий пожилой человек не может справиться в холодном доме).

Вся информация стекается в энергетический штаб, где присутствуют представители всех ведомств. Далее задачи передаются на городские службы (например 1551 в Киеве) и дежурные части ГСЧС. На следующий день ситуацию могут проверять даже полицейские «ногами», чтобы убедиться, была ли реакция на заявку и какая температура в помещениях.

Резервы на случай ухудшения ситуации

По обращениям к многоквартирным домам могут подключить генераторы большой мощности. В столице ГСЧС уже запитали таким образом 24 объекта. Однако спасатели предостерегают: генераторы постоянно перемещают, чтобы они не стали целями для вражеских атак.

Сейчас в столице развернуто:

Почти 1300 «Пунктов незламности»;

88 каркасных модулей.

Представитель ГСЧС: «Мы готовы кормить население в случае ухудшения погодных условий или других проблем с коммунальной инфраструктурой столицы и в других регионах. Резервы для этого есть, мы готовы разворачивать мобильные кухни».

Как позвонить без связи

Обратиться на линию 112 можно даже при отсутствии мобильной сети — через Wi-Fi и приложение «112 Ukraine». Это можно сделать в «Пунктах незламности», торговых центрах или больницах.

Важные особенности службы:

Люди с нарушениями слуха могут звонить по видеосвязи и общаться с оператором на жестовом языке.

На специальных табло в центре постоянно видно очередь — если она растет, количество операторов оперативно добавляют.

Центр в Киеве закрывает центральную и северную Украину, во Львове — запад, в Днепре — юг и восток.

Служба 112 будет принимать коммунальные обращения до момента отмены чрезвычайной ситуации в энергетике.

