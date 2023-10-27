Нет воды, газа и уцелевших домов: как армия Путина стирает Степногорск с лица земли

В городе уже нет ни одного ребенка.

В прифронтовом Степногорске на Запорожье остается жить около тысячи человек. Этот поселок российские оккупанты постоянно обстреливают из артиллерии. В городе нет газа, воды, но люди не хотят отсюда уезжать.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

Жительница Степногорска Лидия живет в многоэтажке, она говорит, что уже и не помнит, когда здесь работал лифт. В городе также нет и воды, а потому приходится носить ее на 5 этаж. Женщина говорит, что в ее квартире холодно, а потому думает, как переживет зиму.

Жительница Степногорская Лидия

В таких условиях в Степногорске живут около тысячи человек. Это почти в пять раз меньше, чем до войны. В поселке избиты почти все многоэтажки и частные дома.

"Обстрелы каждый день. Выезды на пожары, завалы тоже довольно часто. Враг обстреливает Степногорск из "Градов", тяжелой артиллерии, минометов", — говорит командир отделения 15 ДПРЧ Ярослав Лысенко.

Несмотря на постоянные атаки врага, здесь до сих пор работают несколько магазинов, а на небольшом базаре продают свежие овощи.

Местный рынок

Прошлой зимой степногорцы спасались электрообогревателями. Но сейчас россияне целенаправленно разрушают линии электросетей и часто восстановления света приходится ждать несколько дней.

Жительница Степногорская Наталья говорит, что людям в частных домах проще обогреть дом. Она уже запаслась дровами и консервацией.

Питьевую воду в Степногорск привозят спасатели. Здесь нет ни одного ребенка. Ведь в Степногорске была принудительная эвакуация. Остальные же категорически отказались уезжать.

Жителям Степногорска привезли воду

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Напомним, российские оккупанты продолжают сбрасывать авиабомбы и беспощадно обстреливать с артиллерии позиции воинов ВСУ на Запорожском направлении. От обстрелов также постоянно страдает город Орехов Запорожской области.

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