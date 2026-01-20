Нетипичный массированный удар по Украине: Жданов ошарашил характеристиками ракеты "Циркон" и предупредил о новой атаке

Олег Жданов / © ТСН

В ночь на 20 января российская армия нанесла по Украине очередной массированный комбинированный удар. Враг применил сразу несколько типов воздушных средств поражения: 339 ударных дронов типа «Шахед», 15 крылатых ракет Х-101, 18 баллистических ракет Искандер-М, а также противокорабельную ракету «Циркон».

Основным направлением атаки стал Киев. Взрывы также звучали в Днепре, Запорожской и Харьковской областях, а также в Ровно именно туда, по имеющейся информации, долетела ракета «Циркон».

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии сайта ТСН.ua объяснил — атака была нетипичной, в чем была ее особенность, представляющая собой ракета «Циркон», и когда Россия может нанести следующий масштабный удар.

Чем особенный массированный удар по Украине 20 января

Олег Жданов объяснил, что главной особенностью этой ночной атаки стало изменение тактики применения средств воздушного нападения со стороны России. По его словам, на этот раз враг иначе выстроил последовательность удара, сделав ставку на те типы вооружения, у которых больше шансов преодолеть украинскую систему противовоздушной обороны.

«В чем состоит особенность этой массированной атаки? Изменение порядка внедрения. Они решили начать с того, что гарантированно может пробить нашу систему противовоздушной обороны, а именно с баллистических ракет „Искандер“. Они ударили по энергетическим объектам, по инфраструктуре, а потом уже пошли „Шахеды“, и крылатые ракеты завершили этот комбинированный массированный удар», — пояснил эксперт.

Россия ударила ракетой «Циркон»: что это за оружие

Олег Жданов объяснил, что вокруг российской ракеты «Циркон» до сих пор остается много неизвестного, даже несмотря на то, что ее формально уже взяли на вооружение.

«Циркон» — это экспериментальная ракета. С 2016 года она разрабатывалась, а в 2023 году была принята на вооружение после нескольких удачных испытаний. Насколько они удачны — очень трудно сказать. Ну, вроде бы ракета улетела, но попала она в цель или нет — это достоверно неизвестно на сегодняшний день», — объяснил Жданов.

Жданов подчеркнул, что даже в самой России нет четких и устоявшихся характеристик этой ракеты. По его оценке, это свидетельствует об экспериментальном характере вооружения и отсутствии реального понимания его боевых возможностей.

«Сами россияне не могут определиться с дальностью пуска этой ракеты: они пишут 300–400 километров — тире тысячи километров. Да не бывает. Если ракета есть на вооружении, то все ясно знают не только, на какое расстояние она может долететь, но и коэффициент кругового отклонения — насколько она точна в полете», — отметил эксперт.

Именно из-за отсутствия четких и подтвержденных характеристик Циркон представляет особую опасность, особенно когда речь идет об ударах по городам.

«Так что „Циркон“ летает „примерно куда-нибудь“. Тем более что ракета планировалась как морское базирование — для подлодок и кораблей флота разного типа. И соответственно, точность у нее, скажем так, сомнительна», — пояснил он.

Военный эксперт также напомнил о предыдущих случаях применения Циркона по Украине. По его словам, в 2024 году эта ракета дважды была использована по Киеву, и результаты этих ударов лишь подтверждают ее непредсказуемость.

«Однажды она попала в трехэтажный дом, и объект инфраструктуры пострадал, а иногда — возле Киева она в поле упала, обломки там собирали. То есть, наши средства противовоздушной обороны в какой-то раз ее перехватили», — рассказал Олег Жданов.

По его словам, пока нет точных данных, насколько эта ракета является гиперзвуковой, какова ее реальная дальность и точность.

Почему «Циркон» опасен для городов

Олег Жданов провел параллель между Цирконом и другими российскими образцами вооружения, эффективность которых РФ активно декларирует, но которые на практике остаются малопонятными.

«Это повторяется история „Орешника“. Он вроде бы есть, а вроде бы и никто точно не знает, как он летит и куда он попадает. Ну и весь мир уже убедился, что эта ракета не несет такой кинетической энергии, как обычная осколочно-фугасная ракета типа Искандер, — отметил эксперт.

Олег Жданов подчеркнул, что ключевая угроза применения таких ракет заключается именно в их непредсказуемости. В отсутствие точной навигации любой пуск создает смертельный риск для гражданского населения.

«То, что у нее не ясна точность, — это очень опасно для городов. Они могли запрограммировать в одно место, а она попадет совсем в другое. В том и заключается негуманность, или же совершение преступления против человечности со стороны РФ», — подчеркнул Олег Жданов.

По мнению эксперта, действия России носят сознательный характер. Он объяснил, что пуски таких ракет по густонаселенным районам являются элементом террора, а не точечных военных операций.

«Они рассчитывают на то, что может она попадет. И в основном пускают эти ракеты в плотно застроенные, густонаселенные районы. Вот в чем военное преступление со стороны РФ. Они просто пытаются кого-то у нас здесь убить и что-то здесь развалить», — заявил эксперт.

Когда Россия может нанести следующий массированный удар

Комментируя вероятные дальнейшие атаки России, Олег Жданов отметил, что нынешний массированный обстрел, вероятно, не был максимальным по своим масштабам. По его мнению, у РФ все еще есть резервы для повторения подобных ударов.

«Судя по количеству применяемых средств сегодня ночью, это не максимум, на который способна Россия. Значит ли это, что в ближайшие дни они могут повторить массовые обстрелы? Трудно сказать. Думаю, что да. Думаю, что это самая маленькая часть того, что у них накоплено», — сказал он.

Олег Жданов также обратил внимание на состав применяемого вооружения. По его словам, в этот раз Россия воздержалась от использования части ракетного арсенала, что может свидетельствовать как об экономии, так и о дефиците.

«Они не применили „Калибры“ и не применили „Кинжалы“. А крылатые ракеты Х-101 были. И на этот раз мы с ними справились очень хорошо — они почти никуда не долетели», — отметил Жданов.

Он добавил, что украинское ПВО перехватило все группы крылатых ракет, даже те, которые пытались обойти Киев. Олег Жданов предположил, что у России могут возникнуть серьезные проблемы с запасами ракет или с возможностями их оперативного пополнения.

«Здесь двоякая ситуация: с одной стороны, возможно, россияне экономят, а с другой — какой смысл им экономить, если у них есть соответствующий запас? Тогда возникает вопрос: а может, запаса ракет такого большого уже и нет?» — отметил он.

По словам Олега Жданова, ключевая проблема РФ — это производство электроники для ракет.

«Железо Россия может наклепать, пороха у них достаточно. А вот электроники для управления ракетами в полете здесь огромная проблема. Поэтому нужно слушать нашу разведку, потому что очень давно не было информации о накоплении и производстве ракет в РФ», — подытожил Олег Жданов.