Нетленные мощи и мироточивые головы: уникальные святыни вновь можно увидеть в Киево-Печерской лавре

Киево-Печерская лавра / © pixabay.com

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Дальние пещеры Киево-Печерской лавры вновь открыты для посещения после длительного пятилетнего перерыва. Там состоялась первая официальная экскурсия, в которой приняли участие Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний и министр культуры Татьяна Бережная. С сегодняшнего дня побывать на отдаленных территориях заповедника и посетить богослужения в пещерах смогут все желающие верующие.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Нелли Ковальской.

Что происходит в Дальних пещерах Лавры

Старинное кладбище, пышные зеленые сады и величественные храмы — через каждые несколько метров на территории Лавры.

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Митрополит Епифаний с теплотой вспоминает, что всего шесть лет назад украинцам было трудно даже представить, что в этих стенах будет свободно звучать украинский язык.

Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины: «Тогда журналисты спросили меня: „Верите ли вы, что когда-нибудь будете служить в Киево-Печерской лавре?“, и я ответил утвердительно, что искренне верю в это. Я хорошо помню тогдашние комментарии скептиков, потому что это действительно выглядело чрезвычайно сложным. Но Господь так всё устроил, что по нашей вере в нашей жизни происходят настоящие чудеса».

Сегодня вся официальная делегация посетит первую крупную украинскую экскурсию по Дальним пещерам. Но сначала, по древней православной традиции, — молитва. Митрополит Епифаний лично раздает всем присутствующим тонкие восковые свечи. Министр культуры Татьяна Бережная крестится, пока священнослужители исполняют молитвенное пение.

Вместе с делегацией журналисты ТСН спускаются по бесконечной крутой лестнице глубоко под землю — прямо к Дальним пещерам.

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Эти подземные лабиринты поистине уникальны для мирового христианства: именно здесь в свое время поселился преподобный Феодосий — один из выдающихся основателей Печерского монастыря. Получается, что вся величественная Киево-Печерская лавра зародилась именно в этих скромных подземельях.

Мироточивые головы и мощи Папы Климента

В Дальних пещерах находится уникальная комната, где с особым почтением хранятся мироточивые головы древних святых. Из них периодически выделяется удивительная маслянистая жидкость — миро. Современные научные исследования химического состава этого вещества доказали, что оно имеет исключительно природное белковое происхождение, и синтетически воспроизвести его в лабораторных условиях просто невозможно.

Главная святыня этого святого места — голова третьего по счету Папы Римского, святого Климента. В первом веке нашей эры его жестоко убили язычники-богоборцы на территории Крыма. Впоследствии святыню нашли и торжественно передали в Киев легендарные просветители — святые Кирилл и Мефодий.

Еще одна легендарная реликвия пещер — частица святых мощей младенца, первого в истории христианства мученика. Это один из тех 14 тысяч вифлеемских младенцев, которые были безжалостно убиты в начале нашей эры по приказу царя Ирода, пытавшегося найти среди новорожденных маленького Христа. Святые мощи ребенка в XVI веке привез в Киев Иерусалимский патриарх Феофан.

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Уже у самого выхода из подземелья покоится святой, который пострадал от рук безбожников относительно недавно — около 100 лет назад.

Когда «Дальние пещеры» откроют для туристов

Эта короткая, но чрезвычайно насыщенная экскурсия произвела огромное впечатление на министра культуры Украины.

Татьяна Бережная, министр культуры и стратегических коммуникаций: «Чрезвычайно важно, чтобы украинское государство и украинская церковь были вместе в эти нелегкие для страны времена. Ведь у нас есть общая великая цель — это наша победа, это справедливый мир и как можно более скорейшее окончание этой ужасной войны».

Генеральный директор Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко сообщил, что отныне увидеть все эти уникальные святыни собственными глазами смогут все желающие.

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Максим Остапенко, директор заповедника: «Вход будет полностью открыт пока, в течение ближайшего месяца, исключительно для верующих — для тех людей, кому действительно духовно необходимо помолиться у мощей преподобных отцов. А уже примерно с 15 августа мы откроем свободный доступ и для обычных посетителей в рамках экскурсионных туристических групп».

Чтобы посетить Дальние пещеры уже в ближайшие дни, гражданам необходимо предварительно позвонить в администрацию заповедника и записаться. Известный историк и директор Института национальной памяти Александр Алфёров убеждён, что настоящая жизнь в этих стенах закипит с новой силой, когда в Лавру наконец вернутся паломники со всех уголков Украины.

Александр Алфёров, директор Института национальной памяти: «Прежде всего необходимо, чтобы война закончилась победой и чтобы наконец наступило то мирное время, когда тысячи людей вновь придут с искренними молитвами и просьбами сюда, к киевским святыням».

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