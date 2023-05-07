Неугомонные ударные роты БПЛА создали лабораторию FPV-дронов прямо под носом врага: складывают удивительные аппараты

Современные технологии превратились в реальное оружие благодаря бойцам, которые в привычной жизни были медийщиками, электриками и просто разнорабочими.

Первые ударные роты БПЛА уже крошат врага на фронте. Эти подразделения, которые начали создавать только в этом году при механизированных бригадах ВСУ, уникальны, потому что подобных ни в одной армии мира нет. Эти бойцы работают с дронами-камикадзе и прямо с неба засыпают небесную кару на головы россиянам в самых горячих точках фронта. Рота "Рарок", 24 бригады короля Даниила, пошла еще дальше и создала лабораторию ударных FPV-дронов прямо на передовой, говорится в ТСН.

Бойцы ударных рот беспилотников вооружены только дронами, "Старлинками" и авто и могут кардинально менять картину боев на передовой, потому что корректируют огонь артиллерии. Да и сами благодаря дронам-камикадзе уничтожают врагов.

Боб как раз испытывает новенький FPV-дрон, который смастерил сам. В специальных очках, благодаря которым лучше видна цель, боец будет запускать ударный дрон. Хотя сейчас он скорее выглядит как геймер, а не как боец, но несколько искусных движений и «небесное наказание» взлетает в небо.

Его ударная рота обустроила целую мастерскую дронов прямо на передовой. Маленькие дроны могут уничтожить один танк противника. Ранее для сбросов и корректировки огня эти бойцы использовали китайские "Мавики", но их неустойчивая реакция на радиоэлектронную борьбу врага и нынешний дефицит на украинском рынке заставила бойцов искать другие варианты для наказания оккупанта. Здесь мы пытаемся ремонтировать, собирать эти вещи. Пытаемся разрабатывать что-то более интересное”, — показывают бойцы.

В Украине такие лаборатории дронов создаются массово, но не каждая ударная рота имеет свою. Так что эта мастерская роты едва ли не единственная на передовой, потому что новые FPV-дроны способны не только быть глазами в небе для нашей артиллерии, но и сами нести боеприпас, которым стреляет миномет. "Разница в цене. Во-первых – в два раза дешевле, чем "Мавик". И какой его плюс – можно делать самому. И третий плюс, то, что он несет вдвое больший потенциал. Чтобы сделать такой боеприпас, нужно несколько элементов, которые есть в ВСУ”, — говорит военнослужащий "Хасан".

"Цыган" показывает начинку будущего боеприпаса. Это остатки сбитого русского дрона, запчасть из него начинена взрывчаткой. “Переделаем и отправим им обратно. Имеет вид, как глина. На запах неприятно. Но будет нести смерть россиянам», – говорят бойцы.

Этой глиняной взрывчаткой начинят еще советский боеприпас. Один такой снаряд, который крепится на ударный дрон здешней разработки, способен уничтожить вражескую технику.

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Рядом постоянно работает 3D-принтер, на котором печатается система сброса для беспилотника. Благодаря ей боеприпас крепится на дрон. Современные технологии превратились в реальное оружие благодаря бойцам, которые в привычной жизни были медийщиками, электриками и просто разнорабочими.

Хотя в Вооруженных Силах такие ударные роты формируются в каждой механизированной бригаде за счет государственных денег. Начинку и комплектацию для создания FPV-дронов эти бойцы пока покупают за собственные или волонтерские средства. “Я понимаю, что государство так быстро не может запустить этот процесс, но так будет, потому что есть интерес Генштаба, государства. А мы вот на местах, в ВСУ, снизу хотим ускорить этот процесс. Чтобы быть готовыми, когда государство будет обеспечивать”, — добавляет Тарас.

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