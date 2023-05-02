Неуловимый "Сирко" скоро будет массово помогать на фронте выслеживать врага: преимущества украинского беспилотника

Массовое производство украинских беспилотников анонсировали в Харькове. Изобретатели уже разработали разведывательный самолет "Сирко", который будет работать даже под действием радиоэлектронной борьбы, говорится в ТСН.

Он небольшой, имеет мощную видеокамеру и тихий двигатель. Может залетать на расстояние до 30 км, чтобы корректировать огонь артиллерии и выслеживать позиции врага.

Раскрасили его так, чтобы в небе беспилотник был невидимым, но главное преимущество, говорят разработчики, возможность запуска массового производства, потому что оно стоит дешево и уже налажено сотрудничество с Минобороны. “Производство настроено на выпуск почти 1000 бортов в месяц. Кроме того, и даже эту цифру можно масштабировать. В первую очередь, мы планер штампуем из полимерного, очень специфического материала”, — говорит разработчик Игорь Криничко.

Напомним, что на новой платформе "Брейв-1", которая является общим проектом Минцифры и Минобороны, можно представить свою разработку для военный и получить государственный заказ. Площадка будет выступать единственным окном для сотрудничества военных, инвесторов, волонтеров и, главное, разработчиков оборонных новинок.

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