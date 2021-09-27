Невакцинированных чиновников мэр Николаева предлагает больше не пускать в городской совет

Желающие зайти должны иметь хотя бы свежий отрицательный тест.

Сертификат прививки или отрицательный тест на коронавирус — вскоре войти в городской совет Николаева можно будет только с ними.

Это во время аппаратного совещания проанонсировал городской голова Александр Сенкевич, сообщается в ТСН.14.00.

По данным областной администрации, Николаевская область, хотя и находится в "желтой" зоне, уже второй день подряд демонстрирует оранжевые показатели заболеваемости. В последнюю неделю только в областном центре от осложнений коронавируса умерли 8 человек.

Мэр говорит, что пока запрет входа в городской совет невакцинированным и необследованным — только его предложение. Но юристы мэрии уже разрабатывают законные основания, на которых это можно будет внедрить.

«Людей, которые не вакцинировались и не имеют тест, который показывает, что они здоровы, который действуют в течение двух дней, не допускать в учреждения, которые относятся к городскому совету. Посмотрим, каким образом это соответствует закону, нормативно-правовым актам и будем вводить эти действия. Если люди хотят жить на островах, они могут туда поехать и жить себе и не посещать органы власти. Если мы говорим о безопасности всех, это означает коллективная безопасность», — заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Новости Украины: войти в городской совет Николаева можно будет только с сертификатом прививки

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