На Киевщине аист погибла, прикрыв детей от обломков "Шахеда", а ее вдовец удивил все село

Гнездо аистов / © ТСН

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В одном из сел Киевщины во время обстрела погибла мама-черногуз, которая своими крыльями прикрыла детенышей. Местные решили, что убитый горем глава семьи птенцов не прокормит. Поэтому забрали их домой, чтобы выходить и отпустить осенью в теплые края. А уже через несколько дней узнали: у бусола — новая жена.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Елены Лоскун.

Своих подопечных Светлана в шутку называет птеродактелями. И они весело клекочут, услышав ее голос. Птенцов Светлана забрала домой после того, как в конце мая в ее селе на Киевщине сбили российский дрон. Пострадали человеческие дома и единственная на все село аистовая семья.

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Подробности того утра рассказывает Владимир Иванович. От его дома до гнезда — всего несколько метров. Вспоминает: вместе с собачкой Боней как раз завтракал в кухне. Вдруг — взрыв, двери вырвало, окна повыбивало, трещины и большие дыры в стенах: российский «Шахед» был нашпигован металлическими шариками.

Поразбивало дома и у соседей. Едва оправившись, местные бросились к гнезду. Бусолы здесь живут более 10 лет и, как верят крестьяне, приносят счастье. Поэтому каждую весну ждут их из теплых краев. Первым возвращается глава семейства — Клепа. В этом году они с женой высидели четверых малышей. Оказалось, что во время атаки мама-лелечиха погибла. Своих малышей она окутала их крыльями и таким образом спасла.

Снять обгоревшую птичку с гнезда помогли энергетики, которые работали в селе. Похоронили черногузку рядом со столбом, на котором гнездилась семья. Птенцы почти не пострадали. А вот Клепа, говорит Светлана, впал в отчаяние.

Селяне сомневались, что птица-вдовец сможет сам прокормить аж четверых детей. Поэтому Светлана забрала их к себе и сейчас ухаживает вместе с подругой Ириной.

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Спасать и выхаживать животных — Светлане не привыкать. У нее несколько десятков собак и кошек. В списке спасенных — также бельчата, ежи и козел Марат. Живет у Светланы и вынужденная переселенка из Донецкой области — рогатая коза Маруся.

Женщина говорит: аистята обожают рыбу и субпродукты. А еще принимают витамины. А уже через несколько дней после трагедии — село облетела новость. Вдовец Клёпа — больше не в трауре: он нашел себе новую любовь.

Откуда самка — неизвестно. Но за даму сердца Клёпе пришлось побороться: на разборки прилетел предположительно брошенный ею муж-черногуз. Теперь новая жена сидит в гнезде. И скоро тоже станет мамой.

За любовными похождениями Клепы наблюдало все село. Но местные понимают: инстинкты сильнее, чем печаль — поэтому аиста не осуждают.

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Между тем, для полуосиротевших аистов Светлана во дворе обустраивает тренировочную базу с трамплином. Чтобы когда выросли — научились летать.

А еще — женщина надеется: Клепа узнает детей от предыдущего брака по клокотанию. Потому что он часто прогуливается на огороде у Светланы. И все вместе — осенью они улетят в теплые края. А если нет — черногузы останутся жить здесь — в специально возведенном аистовом общежитии.

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