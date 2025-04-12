Невероятная история любви военного врача и медика из антарктической экспедиции: год ждали встречи

Иванка и Роман / © ТСН

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Супруги врачей — Роман и Иванна Котурбаш. Он — военный врач Покровского госпиталя и с 2021 года спасает жизни наших, она стала врачом 29 антарктической экспедиции. Целый год расстояние между ними составляло 15 тысяч километров.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

«Это очень романтическая история о двух влюбленных людях, которые оказались максимально далеко друг от друга. Мы узнали об этой истории 7 месяцев назад. Был август и мы работали в Курахово. Населенный пункт Курахово — место, где линия фронта неустанно приближается. До нее уже менее 10 километров. В городе уже тогда было очень шумно. Мы приехали к военным медикам», — вспоминает Наталья Нагорная.

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Тогда Роман как бы между прочим рассказал ТСН, что с начала весны не видел жену, потому что она на крайнем Юге, в научной экспедиции.

Роман / © ТСН

Работать там — значит, не иметь возможности приехать. И они, говорит Роман, это осознавали. Но Антарктика была их общей мечтой, поэтому он сам предложил своей Иванке подать заявку в экспедицию

«Я говорю, ну давай попробуй. Она последний день подает документы и проходит. Для нас это было неожиданно» — вспоминает Роман.

Иванка и Роман учились в одной группе в медуниверситете. Они обожали путешествовать, но в самое длинное путешествие в жизни Иванка поехала без своего любимого. А уже когда была в экспедиции узнала — больницу в которой ее Роман работал россияне разбили авиабомбами. Все врачи чудом успели уехать.

В общем, эта зима была тяжелой для Покровского госпиталя и его медиков: прилеты авиабомб, ракет и артиллерии за окном операционной — просто когда пациент на столе.

После Курахово Роман был в Покровске. Но в конце января этот госпиталь решили эвакуировать. Через считанные дни после этого по зданию прилетели авиабомбы, госпиталь горел.

В это время в Антарктике пингвины подходили к Иванке. Врач сопровождала своих зимовщиков в научных выходах.

Иванка / © ТСН

Она использовала свободное время на учебу, вышивку, рисунки, но и на науку — врач делала медицинские исследования — как организмы коллег меняются на холодном юге.

Роман тем временем перевелся в другой госпиталь — его пациенты до сих пор очень тяжелые. Он очень переживал, удастся ли встретить Иванку, ведь даже провести в экспедицию возможности не было.

«Остерегаюсь каких-то спонтанных ротаций, чтобы меня не забрали в этот момент, когда должен встретить ее, чтобы я должен был куда-то спонтанно ехать. И это будет достаточно сложно, потому что это такой период, который она ожидает, чтобы я ее встретил, и я хочу ее увидеть», — говорит Роман.

Зимой 2022 года пара решила стать супругами — выбрали красивую дату 22.02.2022. Но Романа тогда срочно вызывают на фронт — они расписываются в 18:00. Далее — Роман сразу садится в поезд на восток, сменив костюм на униформу. До начала широкомасштабной войны оставалось полтора суток. С тех пор они проводят вместе с Иванкой всего 40 дней.

Он еще не успел освоиться жить не на передовой. Но жалеет не себя, Иванку, убежден, ей там сложнее.

«Мы были в относительно похожих условиях, так же замкнутые коллективы, так же никуда сильно не походишь. Но там немножечко сложнее, а еще более сложнее, потому что там нет условий на какую-то службу доставки, ты захотел себе заказать и все. Там небольшой остров, возможно, в радиусе 3 километра и все», — говорит Роман.

Дата публикации 21:45, 11.04.25 Количество просмотров 44 ТСН Итоги 11 апреля. Переговоры с США начались! Неожиданные заявления Трампа взбудоражили СМИ!

Дорога Ивана домой оказалась длинной и тяжелой. Но Роман ждал ее.

Иванка раньше рассказала, что в Антарктике она мечтала — как выйдет из автобуса, прыгнет к своему Ромчику. Так и вышло.

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